El mercado de fichajes de invierno de 2026 ha dejado un movimiento sísmico en el fútbol inglés. El Manchester City ha oficializado hoy, 9 de enero de 2026, el fichaje de Antoine Semenyo. El atacante ghanés, de 26 años, abandona el Bournemouth de Andoni Iraola para ponerse a las órdenes de Pep Guardiola en una operación que alcanza los 74 millones de euros (65 millones de libras).

Semenyo firma un contrato de larga duración hasta 2031, convirtiéndose en el quinto fichaje más caro en la historia del club «citizen».

Un ascenso meteórico: del «barro» al Etihad

La trayectoria de Semenyo es un auténtico relato de superación. Hace apenas unos años, el jugador militaba en las categorías más humildes del fútbol inglés:

• De la 6ª división a la élite: Semenyo pasó por equipos como el Bath City (National League South) y el Newport County antes de explotar en el Bristol City.

• El rechazo del Chelsea: En 2019, el Chelsea descartó pagar apenas dos millones de libras por él; hoy, el City desembolsa una cifra casi 40 veces superior.

• Números de estrella: En la presente campaña 2025-26, registra 10 goles y 3 asistencias, situándose como el tercer máximo goleador de la Premier League, solo por detrás de Erling Haaland e Igor Thiago.

El adiós soñado en el Vitality Stadium

A pesar de que las negociaciones estaban avanzadas, Semenyo demostró su compromiso con el Bournemouth hasta el último minuto. Su despedida de los «cherries» fue cinematográfica: un golazo en el minuto 95 para dar la victoria a su equipo frente al Tottenham en su último partido.

«Es un jugador de clase mundial. El fútbol ha sido justo y le ha regalado un momento maravilloso para despedirse», declaró emocionado Andoni Iraola tras el encuentro.

¿Qué aporta al Manchester City de Guardiola?

Pep Guardiola buscaba dinamismo y versatilidad para complementar a Haaland, y Semenyo encaja perfectamente en ese perfil:

1. Polivalencia: Puede jugar en ambas bandas o como delantero centro gracias a su potencia y velocidad.

2. Ambidiestro: Su capacidad para rematar con ambas piernas lo hace impredecible para los defensas.

3. Dorsal histórico: Vestirá el número 42, el mismo que lució la leyenda «skyblue» Yaya Touré y el que llevó en sus inicios en el Bristol.

Inversión récord en el City

Con este fichaje, el gasto del Manchester City en la temporada 2025-26 se dispara hasta los 278 millones de euros, la segunda cifra más alta desde la llegada de Guardiola en 2016. La urgencia por reforzar la plantilla se ha visto acrecentada por las bajas por lesión de jugadores clave como Rúben Dias y Josko Gvardiol.