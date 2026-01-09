En una decisión judicial de enorme calado, la Audiencia Nacional ha incoado este viernes, 9 de enero de 2026, diligencias previas contra el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El magistrado Antonio Piña, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, ha tomado esta medida tras una querella de Hazte Oír que vincula al exmandatario con la estructura criminal de Nicolás Maduro, recientemente capturado por la administración de Donald Trump.

La investigación se apoya en datos clave adelantados por el diario Vozpópuli, que sitúan a Zapatero en el centro de una red de colaboración internacional con el régimen chavista.

Las claves de la investigación judicial

El auto judicial considera que los hechos denunciados «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal». Estos son los pilares de la acusación:

• Presuntos delitos: La querella apunta a delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

• Conexión con el «Cártel de los Soles»: Se investiga si la labor de mediación de Zapatero fue, en realidad, una colaboración activa para facilitar la operativa internacional del régimen de Maduro y sus estructuras de financiación ilícita.

• Informe a la Fiscalía: El juez ha dado traslado al Ministerio Fiscal para que informe sobre la competencia del tribunal para proseguir con la instrucción, dado que los hechos implican a un expresidente y tienen ramificaciones internacionales.

El contexto internacional: El expediente de Nueva York

Según ha publicado Vozpópuli, Zapatero figura oficialmente en una lista de 64 personas investigadas por un tribunal federal de Nueva York. La justicia estadounidense analiza sus presuntos vínculos con el «Cártel de los Soles» y su papel como «colaborador necesario» del régimen.

Ofensiva política: Citación en el Senado

A la vía judicial se suma la presión parlamentaria. El Partido Popular ha confirmado hoy mismo que ampliará el plan de trabajo de la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado para incluir la comparecencia de Zapatero.

• Motivo de la citación: Los populares quieren que el expresidente explique su relación con altos cargos del régimen venezolano, como Delcy Rodríguez, y su presunto papel como «valedor e interlocutor privilegiado» en negocios como el de la aerolínea Plus Ultra.

• Vínculos personales: La acusación pone el foco en la estrecha relación de Zapatero con la vicepresidenta venezolana, a la que el propio expresidente se ha referido en conversaciones privadas como su «amiga».