El Gobierno de Estados Unidos ha dado un giro radical a su política nutricional este miércoles, 7 de enero de 2026. Bajo el liderazgo de Robert F. Kennedy Jr. (Secretario de Salud) y Brooke Rollins (Secretaria de Agricultura), la administración Trump ha presentado las nuevas Guías Alimentarias 2025-2030, rescatando la pirámide alimenticia pero bajo una filosofía completamente nueva: el movimiento MAHA (Make America Healthy Again).

El lema de esta campaña, «Eat Real Food» (Come comida de verdad), busca atajar la crisis de enfermedades crónicas que afecta al país, señalando directamente a la industria de los alimentos ultraprocesados.

La pirámide invertida: Proteínas y grasas al frente

A diferencia del anterior modelo «MyPlate» (el plato dividido), la nueva guía utiliza una pirámide invertida que rompe con décadas de recomendaciones basadas en carbohidratos.

• La base (parte ancha superior): Prioridad absoluta a las proteínas de alta calidad (carne roja, huevos, pescado, aves y legumbres) y lácteos enteros. Se recomienda un aumento de ingesta a 1,2-1,6 gramos de proteína por kilo de peso corporal.

• El centro: Frutas, verduras y grasas saludables. Aquí se incluyen no solo el aceite de oliva, sino también grasas animales tradicionales como la mantequilla y el sebo de res, eliminando el estigma histórico sobre las grasas saturadas naturales.

• La punta (parte inferior estrecha): Granos integrales y cereales, que pasan a ocupar un lugar mínimo en la dieta diaria.

«Guerra» declarada a los ultraprocesados y al azúcar

Kennedy Jr. ha sido tajante al definir los alimentos altamente procesados como la principal amenaza para la salud pública:

1. Eliminación de aditivos: Se insta a evitar productos con colorantes artificiales, edulcorantes no nutritivos y conservantes químicos.

2. Cero azúcar añadido: El Gobierno ha «declarado la guerra» al azúcar añadido, recomendando su eliminación total en la dieta de menores de 4 años y limitándolo drásticamente en adultos.

3. Adiós a los refinados: Se desaconseja el consumo de pan blanco, tortillas de harina blanca y galletas procesadas.

Reacción de la industria y el movimiento MAHA

La medida ha sido recibida como una victoria histórica por los activistas de la alimentación «limpia». Vani Hari (conocida como The Food Babe), una de las figuras más influyentes del movimiento MAHA, celebró el cambio asegurando que «la nueva pirámide parece hecha a nuestra medida».

Por el contrario, algunas organizaciones como la American Heart Association (AHA) han mostrado cautela. Aunque aplauden la reducción de ultraprocesados, temen que el énfasis en la carne roja y las grasas enteras pueda elevar el riesgo cardiovascular si no se gestiona con equilibrio.