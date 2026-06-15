Madrid | La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado un nuevo y explosivo informe al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Según el documento, al que ha tenido acceso la Agencia EFE, los agentes han localizado en un dispositivo intervenido al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, un escrito atribuido a Leire Díez. En dicho texto, Díez le rendía cuentas detalladas sobre diversas maniobras destinadas a desbaratar investigaciones judiciales que afectaban directamente al partido y al presidente del Gobierno.

El hallazgo se produjo durante el registro efectuado el pasado 27 de mayo en la sede central del PSOE en la calle Ferraz. Entre los efectos tecnológicos intervenidos a Cerdán, la Guardia Civil localizó un archivo titulado «Incumplimientos». Este mismo documento ya había sido descubierto previamente en un ordenador portátil de la propia Leire Díez, lo que, a ojos de los investigadores, confirma la «dación de cuentas» y la plena constancia que el exdirigente socialista tenía de estas operaciones.

Una red de conexiones: Villarejo, jueces y fiscales

El informe de la UCO subraya la relevancia del documento intervenido, puesto que en él se alude de forma explícita a múltiples líneas de actuación desarrolladas por la trama. El escrito salpica a una amalgama de actores clave de las cloacas policiales, la judicatura y la Fiscalía:

Presión a la instructora del ‘caso David Sánchez’: El texto hace referencia a la magistrada Beatriz Biedma , jueza encargada de la instrucción de la causa penal en Badajoz contra el hermano del presidente del Gobierno. Aparece mencionada bajo el pseudónimo o referencia «WS SÁENZ DE TEJADA».

El texto hace referencia a la magistrada , jueza encargada de la instrucción de la causa penal en Badajoz contra el hermano del presidente del Gobierno. Aparece mencionada bajo el pseudónimo o referencia «WS SÁENZ DE TEJADA». Campañas contra la cúpula fiscal: El documento detalla planes e intentos para desacreditar a altos cargos del Ministerio Público, concretamente al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón , y al fiscal José Grinda .

El documento detalla planes e intentos para desacreditar a altos cargos del Ministerio Público, concretamente al fiscal jefe Anticorrupción, , y al fiscal . Vínculos con Villarejo: Se relata un presunto intento frustrado por parte de la trama de Leire Díez para intermediar y poner en contacto al abogado del excomisario José Manuel Villarejo, Antonio José García Cabrera, con el fiscal Anticorrupción Óscar Rivas.

Conclusión de la UCO: «El hecho de que este documento se encontrase en poder de Santos pone de manifiesto la dación de cuentas efectuada por parte de Leire (…) Esto indicaría que Santos recibiría novedades de las actividades de Leire a este respecto».

La investigación, que pilota en la Audiencia Nacional bajo la batuta del magistrado Santiago Pedraz, suma con este informe un nuevo vector que apunta directamente a la utilización de recursos y estrategias opacas en el seno de la antigua cúpula de organización del PSOE para interferir en los tribunales.