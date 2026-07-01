El técnico rosarino deja el cargo tras una estrepitosa eliminación en la fase de grupos del Mundial. En una extensa e intensa rueda de prensa de despedida, analizó las disputas internas, el relevo generacional inconcluso y las concesiones tácticas que hizo con las figuras de la plantilla.

Punto y final a uno de los ciclos más turbulentos e intensos en el fútbol sudamericano reciente. Tras consumarse la eliminación de la Selección de Uruguay en la fase de grupos de la Copa del Mundo, Marcelo Bielsa anunció oficialmente su salida del banquillo charrúa. El estratega argentino cierra así un periodo de casi cuatro años marcado por el recambio generacional, la polémica exclusión de leyendas históricos y una tensa relación con el entorno de la Celeste que terminó por estallar en suelo norteamericano.

“Este cierre, esta despedida, es muy dolorosa por las ilusiones que yo me hice y lo mal que terminó”, confesó el técnico en su comparecencia ante los medios de comunicación ya en territorio uruguayo, donde asumió la total responsabilidad del resultado deportivo: “Siento que hemos decepcionado a los aficionados. Es una frustración muy grande e imprevista. No puedo justificar la posición que obtuvimos”.

«Nunca hice tantas concesiones como con Valverde»

Uno de los puntos más esperados de la conferencia fue la aclaración sobre su relación con los pesos pesados del vestuario, especialmente con el mediocampista del Real Madrid, Fede Valverde. Ante los rumores de vestuario fracturado, Bielsa fue tajante y elogió la disposición del futbolista:

“Nunca tuve un problema con Valverde. Nunca hice más concesiones con un jugador, porque creo que las merece. Le dije que quizá necesitaría usarlo como central, como extremo o como volante, y recibí una respuesta ideal y de total disposición. Si existe un conflicto, yo lo ignoro”.

El entrenador de Rosario también reveló detalles de la convivencia interna durante la concentración del torneo, admitiendo que tuvo que ceder ante varias peticiones del grupo de futbolistas para mantener la armonía, tales como unificar las sesiones de entrenamiento —que el técnico prefería hacer en dos turnos debido a las altas temperaturas— y acortar la duración de las charlas técnicas y de video previas a los compromisos del grupo ante combinados como España.

Los argumentos tácticos y los problemas físicos

A pesar de cosechar apenas dos puntos de nueve posibles en la fase de grupos, Bielsa defendió el despliegue físico y la propuesta futbolística de sus dirigidos en los duelos frente a Arabia Saudí, Cabo Verde y España, argumentando que los análisis estadísticos situaban a Uruguay en una posición muy superior a la obtenida en el marcador:

Despliegue atlético: Uruguay corrió entre un 20% y un 30% más que sus tres rivales de grupo, con mayor intensidad durante las segundas mitades.

Uruguay corrió entre un 20% y un 30% más que sus tres rivales de grupo, con mayor intensidad durante las segundas mitades. Volumen ofensivo: La Celeste generó cinco veces más ocasiones que Arabia Saudí y un 50% más que Cabo Verde.

Asimismo, detalló los múltiples inconvenientes de planeación y salud que condicionaron el rendimiento de la plantilla, incluyendo a cuatro futbolistas que llegaron lesionados a la convocatoria, tres incorporaciones tardías por la disputa de la Copa Libertadores y cuadros médicos complejos, como los 38 grados de fiebre que padeció el guardameta Fernando Muslera en la víspera del enfrentamiento decisivo.

El rosarino concluyó su comparecencia destacando la infraestructura que deja como legado para las selecciones nacionales charrúas en el complejo de la AUF y con una reflexión fiel a su filosofía: “El fútbol es que hay errores y que te equivocas. Sin eso no hay fútbol. Los errores te enamoran, y esta vez nos tocó sufrirlos”.