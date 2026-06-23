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La cobertura fotográfica de las ponencias de Bet on Ceuta 2026 llega a su sexta galería con una nueva selección de imágenes de la jornada profesional celebrada en la ciudad. Conferencias, asistentes, ponentes, representantes institucionales y profesionales del sector protagonizan estas fotografías que completan el recorrido visual por uno de los momentos centrales del evento.

En esta última galería dedicada a las ponencias, El Periódico de Ceuta reúne nuevas instantáneas de Bet on Ceuta 2026, una cita que volvió a situar a Ceuta en el foco del sector del juego online, la regulación, la innovación y las oportunidades empresariales vinculadas a la ciudad.

Con esta sexta galería se completa la serie de imágenes dedicada a las ponencias de Bet on Ceuta 2026. La cobertura fotográfica continúa con las galerías del cocktail de clausura, donde se recogen más momentos del encuentro, el networking y el ambiente final del evento.