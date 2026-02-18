La advertencia del hijo mayor de Paquirri a su hermano sobre su nueva relación con la modelo ha provocado un agrio intercambio de opiniones entre ambos, evidenciando el distanciamiento que atraviesan.

Los hermanos Francisco y Cayetano Rivera han protagonizado un nuevo y tenso desencuentro familiar. El motivo de la disputa no es otro que la reciente relación sentimental que Cayetano mantiene con Tamara Gorro, un noviazgo que el diestro había intentado gestionar con la máxima discreción, hasta el punto de que su propio hermano desconocía la noticia de forma oficial.

La controversia se originó cuando Francisco Rivera, tras hacerse eco de los rumores que vinculaban a su hermano con la colaboradora de televisión, decidió ponerse en contacto con él para confirmar la veracidad de la información. Al recibir una respuesta afirmativa por parte de Cayetano, Francisco optó por trasladarle una advertencia directa, sugiriéndole que tuviera «mucho tiento» en esta nueva etapa vital.

Un flirteo pasado como detonante del conflicto

La raíz de esta prevención por parte de Francisco Rivera parece hallarse en el pasado. Según ha trascendido, el primogénito de Carmen Ordóñez mantuvo hace años un breve flirteo con Tamara Gorro. Aquel episodio, que no llegó a consolidarse como un noviazgo formal, no debió concluir de manera satisfactoria, lo que ha llevado a Francisco a alertar a su hermano sobre la personalidad o las intenciones de la modelo.

Esta intromisión no fue bien recibida por Cayetano Rivera. La conversación entre ambos diestros fue elevando el tono de forma progresiva hasta derivar en una fuerte discusión. El intercambio de pareceres pone de manifiesto que la relación entre los hermanos Rivera Ordóñez dista mucho de ser idílica, atravesando actualmente una fase de notables altibajos. De hecho, es habitual que apenas coincidan en actos públicos, siendo conocida la mayor afinidad que Cayetano mantiene en estos momentos con su otro hermano, Kiko Rivera.

El cambio de actitud de Cayetano ante la prensa

Pese a las reticencias familiares, la relación entre Cayetano y Tamara Gorro parece avanzar con paso firme. La pareja fue localizada recientemente en Madrid, donde se pudo observar un cambio significativo en la actitud del torero hacia los medios de comunicación. Al parecer, habría sido la propia Tamara quien ha convencido al diestro para mostrarse más amable y sonriente ante las cámaras.

Aunque Cayetano Rivera continúa manteniendo su habitual reserva y evita realizar declaraciones extensas sobre su vida privada, su comportamiento actual dista de la actitud arisca que mostraba antaño. Esta nueva faceta, más cercana y receptiva con los periodistas, es el resultado directo de la influencia de su actual pareja, por quien, según fuentes cercanas, «bebe los vientos».