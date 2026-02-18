Hoy la energía se vuelve dual. Por un lado, el Sol en Piscis nos sumerge en la compasión y la espiritualidad; por otro, la Luna en Aries nos exige coraje para soltar. Es el día de la «valentía emocional»: ideal para terminar relaciones que ya no crecen, concluir proyectos creativos y confiar en que, al cerrar una puerta, el universo abre una ventana.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
- Impulso: Tu voluntad está por las nubes, pero tu alma pide descanso.
- En el trabajo: No fuerces los resultados; deja que las piezas encajen solas hoy.
- En el amor: Un momento de soledad te dará más respuestas que una discusión.
- Clave: Aprender a rendirse ante lo inevitable.
- Color: Blanco humo.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
- Impulso: Se activa tu zona de sueños y proyectos a largo plazo.
- En el trabajo: Excelente día para colaborar en causas que tengan un impacto social.
- En el amor: Tus amigos serán el espejo donde verás la verdad de tu relación.
- Clave: La unión hace la fuerza, no trabajes solo.
- Color: Aguamarina.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
- Impulso: El Sol ilumina tu cima profesional y tu propósito de vida.
- En el trabajo: Es el momento de mostrar tu lado más humano y empático ante tus jefes.
- En el amor: Tu éxito profesional será un imán para personas interesantes.
- Clave: Lidera desde la intuición, no solo desde el dato.
- Color: Azul petróleo.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
- Impulso: Ganas de expandir tus horizontes mentales y espirituales.
- En el trabajo: Ideal para planificar estudios, cursos o lanzamientos internacionales.
- En el amor: Una conexión con alguien de otra cultura o país te abrirá la mente.
- Clave: Sal de tu zona de confort para encontrar tu verdadera casa.
- Color: Turquesa profundo.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
- Impulso: Te sumerges en las aguas de la transformación y la intimidad.
- En el trabajo: Día propicio para resolver temas de impuestos, deudas o inversiones compartidas.
- En el amor: La pasión hoy requiere vulnerabilidad absoluta; quítate la máscara.
- Clave: El poder real nace de la honestidad contigo mismo.
- Color: Granate quemado.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
- Impulso: El Sol entra en tu signo opuesto: el foco está totalmente en el «otro».
- En el trabajo: Es el día de las negociaciones y los contratos; busca el beneficio mutuo.
- En el amor: Tu pareja será tu prioridad. Escucha lo que no te dice con palabras.
- Clave: El equilibrio es un baile, no una estructura rígida.
- Color: Rosa cuarzo.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
- Impulso: Necesidad de poner orden en tu salud y en tus rutinas sagradas.
- En el trabajo: Tu eficiencia hoy se mide por cuánto logras ayudar a los demás.
- En el amor: Los gestos cotidianos de cuidado son tu mayor declaración de afecto.
- Clave: El bienestar físico es el reflejo de tu paz mental.
- Color: Verde menta.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
- Impulso: Explosión de creatividad, alegría y autoexpresión.
- En el trabajo: Atrévete a poner tu sello personal en lo que haces; tu originalidad es tu valor.
- En el amor: Si tienes hijos, hoy habrá una conexión especial. Si buscas amor, la suerte te sonríe.
- Clave: Juega como si no hubiera un mañana.
- Color: Naranja coral.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
- Impulso: Tu atención se vuelca hacia tus raíces y tu vida privada.
- En el trabajo: Trabajar desde casa o mejorar tu oficina doméstica te hará más productivo.
- En el amor: Un día para sanar heridas familiares y fortalecer la base de tu hogar.
- Clave: La estabilidad interna es la que te permite volar lejos.
- Color: Beige tierra.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
- Impulso: Tu comunicación se vuelve más fluida, poética e inspiradora.
- En el trabajo: Excelente para redactar, enseñar o dar conferencias; tus palabras convencen.
- En el amor: Un viaje corto o una charla sincera renovará la complicidad con tu pareja.
- Clave: No digas solo lo que piensas, di también lo que sientes.
- Color: Azul cielo.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
- Impulso: El Sol deja tu signo y el foco pasa a tus recursos y valores.
- En el trabajo: Es el momento de materializar las ideas que tuviste en tu cumpleaños.
- En el amor: Valoras la seguridad. Querrás construir algo tangible con la persona que amas.
- Clave: Tu talento es tu moneda de cambio; valóralo.
- Color: Ocre dorado.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
- Impulso: ¡Felicidades! Empieza tu temporada. Tu energía se renueva por completo.
- En el trabajo: Tienes el carisma necesario para liderar cualquier iniciativa que te propongas.
- En el amor: Te sientes radiante y capaz de atraer exactamente lo que deseas.
- Clave: Eres el canal por el cual el universo se expresa hoy; confía en tu luz.
- Color: Plata violeta.