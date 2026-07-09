La presidenta madrileña asegura en un foro que Alberto González Amador «no tiene joyas por el mundo» ni contratos con la Comunidad, y vincula la regularización de migrantes del Gobierno con un intento de «importar votantes».

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha salido una vez más en defensa de su pareja, el empresario Alberto González Amador, aprovechando su intervención en un foro organizado por el diario 20minutos. Ayuso ha marcado distancias de forma tajante entre la situación de su novio y otros escándalos de corrupción recientes, asegurando que González Amador «no tiene joyas por el mundo» y realiza todas sus declaraciones fiscales «en ‘A'».

La baronesa del PP ha enmarcado la causa judicial —que se encuentra a la espera de fecha de juicio por un presunto fraude fiscal de 350.000 euros y bajo investigación en una pieza separada por presunta corrupción en los negocios— dentro de una estrategia de Moncloa. Según la mandataria, el Gobierno de Pedro Sánchez busca «empatar» artificialmente para justificar los casos que cercan al entorno del propio presidente del Gobierno.

El blindaje de la Puerta del Sol ante las actividades de González Amador

Ante las preguntas sobre el origen de los ingresos de su pareja y sus vínculos empresariales, la presidenta autonómica ha querido trazar una línea roja infranqueable entre los negocios privados de González Amador y la administración que ella dirige, esgrimiendo tres argumentos principales:

Sin vínculos públicos: «No tiene contratos con la Comunidad de Madrid ni nadie ha elegido un negocio suyo en el Consejo de Gobierno».

«No tiene contratos con la Comunidad de Madrid ni nadie ha elegido un negocio suyo en el Consejo de Gobierno». Sin uso de sedes oficiales: Ha subrayado que su pareja «no pisa instalaciones del Gobierno autonómico para sus negocios».

Ha subrayado que su pareja «no pisa instalaciones del Gobierno autonómico para sus negocios». Trayectoria previa: Ha recordado que lleva más de quince años ejerciendo como proveedor sanitario y que esta semana ha realizado un acto «inédito» al avalar que se practiquen los requerimientos de la Fiscalía sobre sus datos tributarios.

Ayuso también ha salido al paso de las críticas de la oposición por la facturación de su novio al grupo Quirón, señalando que la Comunidad de Madrid contrata los servicios de esta firma médica desde antes de que tuviera ese nombre por ser «uno de los grupos sanitarios más prestigiosos del mundo».

Choque por la política migratoria: «Quieren importar votantes»

Más allá de la esfera judicial de su entorno personal, la presidenta madrileña ha elevado el tono político al ser cuestionada por la denominada ‘ley de nietos’ y el proceso de regularización extraordinaria de migrantes impulsado por el Ejecutivo central.

Postura de Díaz Ayuso Diagnóstico y Crítica al PSOE Estrategia del Gobierno Acusa a Sánchez de querer «importar pobreza e importar votantes» mediante nacionalizaciones masivas. Impacto Electoral Asegura que las «prisas y formas chapuceras» de las leyes buscan deliberadamente alterar los censos y las elecciones. Alternativa del PP de Madrid Apuesta por «importar personas» garantizando la integración y la igualdad de oportunidades real.

La jefa del Ejecutivo madrileño ha concluido su intervención criticando la fiabilidad del voto exterior en estas circunstancias, cuestionando «cómo va a votar una persona desde La Habana cuando no puede votar ni a sus propios líderes», y sugiriendo que el PSOE busca teledirigir esas papeletas hacia las provincias donde las urnas les resulten más desfavorables.