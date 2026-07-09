El Ministerio Público eleva la tensión judicial y califica de desproporcionada la medida cautelar que busca impedir la salida del país de la esposa del presidente del Gobierno.

La batalla legal en torno a la instrucción del caso que afecta a Begoña Gómez ha alcanzado un nuevo punto de máxima fricción. La Fiscalía ha acusado formalmente al magistrado Juan Carlos Peinado de idear una auténtica «confabulación» con el único propósito de justificar la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de territorio nacional a la esposa del presidente del Gobierno.

Esta durísima reacción del Ministerio Público llega después de que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid decidiera reafirmar de forma estricta la medida cautelar, alegando un supuesto riesgo de fuga fundamentado en precedentes internacionales.

La Fiscalía ve una actuación arbitraria y desproporcionada

Para la Fiscalía, los argumentos esgrimidos por el juez Peinado carecen de base jurídica sólida y responden a un diseño deliberado para proyectar una imagen de gravedad que no se corresponde con la realidad del procedimiento. Desde el plano legal, el recurso del Ministerio Público incide en varios puntos clave:

Inexistencia de riesgo: Se defiende que no existen indicios objetivos que apunten a que Begoña Gómez pretenda eludir la acción de la justicia.

Se defiende que no existen indicios objetivos que apunten a que Begoña Gómez pretenda eludir la acción de la justicia. Contradicciones en el juzgado: La dureza de Peinado contrasta con la flexibilidad mostrada recientemente por el juez sustituto del mismo juzgado, quien sí autorizó a Gómez a viajar a Londres para asistir a la graduación de su hija, aunque le denegó el desplazamiento a Turquía para la cumbre de la OTAN por no pertenecer este país al espacio judicial europeo.

Choque institucional con Moncloa y expediente al magistrado

La retirada del pasaporte —dictada originalmente tras la apertura del juicio oral— ha provocado un terremoto político e institucional:

Frente del Conflicto Impacto y Situación Actual Poder Ejecutivo (Moncloa) Ha calificado la actuación del magistrado de «absolutamente desproporcionada» y con tintes políticos. Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Mantiene de momento en suspenso las quejas presentadas contra Peinado, a la espera de que se resuelvan los recursos judiciales pendientes. Vía Disciplinaria El juez afronta la apertura de un expediente disciplinario debido a una serie de comentarios polémicos relacionados con la escolta policial de la investigada.

Con este recurso, la Fiscalía busca que la Audiencia Provincial de Madrid revoque de forma inmediata la retención del documento de viaje, en un escenario donde las decisiones del juez Peinado vuelven a situarse bajo la lupa del debate sobre la imparcialidad judicial.