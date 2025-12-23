El clima de España está siendo impactado por una masa de aire frío que provoca un descenso notable de las temperaturas y la presencia de nieve en diversas regiones. Este 23 de diciembre, el frío, más intenso de lo habitual para esta época, persiste, sin embargo, se anticipan mejoras en las temperaturas a lo largo del día.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la cota de nieve se ubicará en el nordeste del país, alcanzando alturas que varían entre 900 y 1100 metros. Esto sugiere que las áreas montañosas podrían experimentar nevadas significativas, especialmente en la mitad nordeste donde las temperaturas tienden a estar más bajas.

En gran parte de la Península, se prevé que el cielo esté nublado o muy nublado. Habrá chubascos y precipitaciones en diversas zonas, aunque se espera que su intensidad sea moderada. La vertiente cantábrica, se destaca como la región que experimentará lluvias más persistentes.

Además, se anticipan lluvias en el suroeste que se desplazarán hacia el sur de Andalucía y áreas cercanas al Estrecho, incluyendo Ceuta y Melilla. Estas regiones podrían ver una combinación de nieve y lluvia, lo cual complica aún más la situación meteorológica.

En cuanto al tercio oriental de la Península, se pronostica un cielo menos cubierto, con precipitaciones restringidas principalmente a las zonas montañosas. En Baleares, existe incertidumbre sobre la cantidad de nubosidad y se prevén algunas lluvias aisladas, siendo más probables en la parte sur de las islas.

Las costas de Alborán y el Estrecho también pueden experimentar precipitaciones intensas, con posibilidades de tormenta en Ceuta y Melilla. Estas condiciones climáticas son un recordatorio de que el invierno ya ha llegado a España, trayendo consigo sus típicas inclemencias.

A pesar del frío y las nevadas, se registrarían aumentos en las temperaturas mínimas, particularmente en el cuadrante suroeste de la Península, donde los termómetros posiblemente marquen cifras superiores en comparación con los días anteriores. Sin embargo, algunas áreas como los valles de Castilla y León y el litoral catalán podrían ver un ligero descenso.

Las temperaturas máximas también se incrementarán en muchas regiones, aunque el nordeste podría no experimentar cambios significativos. En el archipiélago canario, los cambios en la temperatura serán mínimos, aunque se prevén intervalos nubosos y algunas lluvias débiles en el norte de las islas más altas.

Finalmente, en cuanto a los vientos, se espera que sean moderados del oeste y noroeste en la Península y Baleares. A medida que avance el día, podrían girar hacia el norte y noroeste, con algunas rachas que se intensificarán en las áreas costeras del sur y sureste peninsular. En general, los vientos en el interior serán más suaves, excepto en la región del valle del Ebro, y se reportará un alisio moderado en Canarias.