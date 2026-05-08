El accidente se produjo este viernes a unas 80 millas de la costa onubense. Otros dos agentes han resultado heridos, uno de ellos de gravedad.

HUELVA – Una nueva jornada negra ha sacudido a la Guardia Civil. Dos agentes del Servicio Marítimo han perdido la vida este viernes, 8 de mayo de 2026, tras una colisión entre dos embarcaciones oficiales mientras participaban en una operación contra el narcotráfico en aguas de Huelva.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana, aproximadamente a 80 millas de la costa (unos 130 kilómetros), en una zona de alta actividad de redes de narcotráfico. Según fuentes de la investigación, las dos patrulleras de la Benemérita se encontraban inmersas en una persecución a alta velocidad tras detectar una narcolancha semirrígida. En el transcurso de la maniobra, ambas embarcaciones del cuerpo colisionaron entre sí por causas que aún se están investigando.

Las víctimas: Germán y Jerónimo

El balance de víctimas se ha ido agravando con el paso de las horas. Inicialmente se informó del fallecimiento de un agente, Germán Pérez, un veterano de 55 años natural de Teruel (aunque vinculado a San Javier, Murcia) que llevaba más de tres décadas de servicio, la mayor parte de ellas destinado en la Comandancia de Huelva. Germán era un experto conocedor de las corrientes y la costa onubense.

Poco después se confirmaba la muerte de un segundo compañero, identificado como Jerónimo, un capitán que, según informes, se había reincorporado recientemente al servicio tras una lesión previa.

Además de los fallecidos, otros dos agentes resultaron heridos: uno de ellos se encuentra en estado grave y ha sido trasladado a un centro hospitalario (algunas fuentes apuntan al hospital de Jerez de la Frontera), mientras que el cuarto ocupante presenta heridas de carácter leve.

Reacciones y luto oficial

La noticia ha provocado una profunda consternación en el cuerpo y en la sociedad española. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha expresado su «consternación» y ha enviado apoyo a las familias, volviendo a poner de manifiesto la «dureza y el enorme riesgo» que asumen los agentes en la lucha contra el narcotráfico con medios que a menudo consideran insuficientes.

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El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado la suspensión de su agenda oficial y ha decretado el luto oficial en la comunidad autónoma para este sábado. Por su parte, líderes políticos como Alberto Núñez Feijóo y Pedro Fernández, delegado del Gobierno en Andalucía, han trasladado sus condolencias y han reafirmado el compromiso de dotar de más medios a las unidades que operan en el Estrecho y zonas colindantes.

Este suceso reabre el debate sobre la seguridad de los agentes en el mar, apenas unos meses después de otros incidentes similares que han puesto en el foco la peligrosidad de las intervenciones contra las mafias de la droga en el sur de España.