La titular del Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid ha decretado el sobreseimiento de las actuaciones contra Vito Quiles, al concluir que los hechos denunciados por la analista política Sarah Santaolalla no constituyen infracción penal alguna. La denuncia, que refería presuntos delitos de acoso y lesiones ocurridos el pasado 2 de marzo a las puertas del Senado, ha sido archivada tras un análisis exhaustivo de las pruebas materiales.

La clave: las cámaras de seguridad del Senado

La decisión judicial se ha fundamentado principalmente en el examen de las grabaciones de seguridad de la Cámara Alta, aportadas por la Policía Nacional. Según el auto:

Las imágenes recogen la secuencia completa desde que Santaolalla sale del edificio hasta que sube a su vehículo.

No se aprecia agresión ni acometimiento por parte del investigado.

ni acometimiento por parte del investigado. Se observa que un grupo de personas formó un «cinturón de seguridad» alrededor de la analista, impidiendo que Quiles pudiera aproximarse a ella.

Las grabaciones de la defensa también confirman que el investigado «ni siquiera llega a aproximarse» a la denunciante.

Informes médicos y policiales

Además de las pruebas gráficas, la magistrada ha tenido en cuenta un informe médico forense que determina la inexistencia de lesiones relacionadas con el incidente. Tras contrastar las declaraciones de ambas partes y el informe de la Policía Nacional, la jueza ha zanjado que «lo que procede es el sobreseimiento» al no existir indicios de delito.

Contexto de la denuncia

El incidente se produjo tras un acto sobre desinformación y violencia digital al que Santaolalla asistió como invitada. En su momento, el PSOE respaldó la denuncia asegurando que varias parlamentarias habían presenciado «empellones y empujones» que ponían en peligro la integridad de la analista. Sin embargo, la jueza ha desestimado la petición de la denunciante de citar a más testigos o acumular esta causa a otros procedimientos.