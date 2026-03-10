Un estudio de la Universidad de California y Boston Consulting Group advierte sobre el «brain fry», una fatiga mental extrema que afecta a quienes supervisan o utilizan IA de forma intensiva. El 14% de los usuarios ya reporta síntomas de saturación cognitiva.

MADRID – La integración de la inteligencia artificial en el entorno laboral prometía liberar al ser humano de las tareas más pesadas, pero podría estar cobrándose un peaje inesperado. Investigadores de élite han acuñado el término “brain fry” (fritura cerebral) para describir un fenómeno de agotamiento mental profundo que surge cuando la interacción con máquinas supera la capacidad de procesamiento del cerebro humano.

¿Qué es exactamente la «fritura cerebral»?

A diferencia del burnout tradicional, que es un estrés laboral crónico y multicausal, la «fritura cerebral» es una fatiga cognitiva específica. Se produce por la supervisión constante de sistemas automatizados, la corrección de textos generados por máquinas o la gestión de múltiples herramientas de IA simultáneamente.

El estudio, publicado en la prestigiosa Harvard Business Review tras encuestar a casi 1.500 trabajadores, revela que el cerebro entra en un estado de saturación que impide pensar con claridad.

Los síntomas del «Brain Fry»

Los trabajadores afectados, paradójicamente los más avanzados tecnológicamente dentro de sus empresas, describen un cuadro clínico preocupante:

Niebla mental: Incapacidad para concentrarse o mantener el hilo de una tarea.

Incapacidad para concentrarse o mantener el hilo de una tarea. Decisión lenta: Una respuesta retardada ante problemas que antes se resolvían con agilidad.

Una respuesta retardada ante problemas que antes se resolvían con agilidad. Desconexión crítica: Dificultad para evaluar si el resultado entregado por la IA es coherente o tiene sentido.

Dificultad para evaluar si el resultado entregado por la IA es coherente o tiene sentido. Malestar físico: Dolores de cabeza recurrentes tras jornadas de interacción intensiva con modelos de lenguaje o automatismos.

Una paradoja para los «early adopters»

El informe destaca que los más vulnerables no son los trabajadores reacios a la tecnología, sino los primeros en adoptarla. Al integrar múltiples sistemas de IA en su metodología, estos empleados operan a una velocidad y con un volumen de información que el cerebro humano no está diseñado para sostener de forma ininterrumpida.

«El hecho de que la IA pueda trabajar 24/7 no significa que el humano que la supervisa deba hacerlo», advierten los autores. El estudio subraya que el riesgo aumenta exponencialmente cuando las empresas exigen el uso de estas herramientas o vinculan su uso a las evaluaciones de rendimiento sin ofrecer periodos de «desconexión cognitiva».

Recomendaciones: IA con moderación

Los investigadores de Boston Consulting Group sugieren que las empresas deben introducir estas tecnologías de manera equilibrada. La IA es excelente para automatizar lo repetitivo, pero su uso constante puede anular la capacidad de juicio del trabajador.

La recomendación es clara: establecer descansos de «baja tecnología» y entender que la supervisión de procesos automatizados es, en sí misma, una tarea agotadora que requiere tanta o más energía que la ejecución manual.