La creadora de contenido rusa se une al cartel del evento del año de Ibai Llanos. Con una audiencia masiva y un perfil atlético, Kaer promete ser la rival más dura hasta la fecha para una Marta Díaz que regresa a la primera línea tras su lesión.

La maquinaria de La Velada del Año 6 no se detiene. Ibai Llanos ha vuelto a sacudir las redes sociales al confirmar uno de los combates más esperados de la edición: el enfrentamiento entre la española Marta Díaz y la estrella internacional Tatiana Kaer. Si bien el nombre de Marta ya es una institución en nuestro país, la irrupción de Kaer ha dejado a muchos preguntándose quién es la joven que amenaza con llevarse el cinturón.

Una potencia de TikTok con alcance global

Tatiana Kaer no es una desconocida en el mundo digital. De origen ruso, la influencer se ha consolidado como una de las creadoras más potentes de Europa, acumulando la asombrosa cifra de 19 millones de seguidores en TikTok. Su contenido, centrado principalmente en el estilo de vida, retos virales y una estética muy cuidada, ha logrado romper la barrera del idioma, captando fans en todo el mundo.

Su llegada a La Velada 6 supone el toque internacional que Ibai siempre busca para globalizar su marca, atrayendo a una audiencia masiva que sigue cada paso de la joven en plataformas como Instagram y YouTube.

El reto físico de Marta Díaz

El combate tiene un componente emocional y físico muy alto para la española. Marta Díaz, una de las it-girls más influyentes de España, regresa a la competición tras superar una rotura de ligamento cruzado que la mantuvo alejada de la actividad física intensa durante meses.

Marta se enfrenta a una rival, Tatiana Kaer, que destaca por su excelente estado físico y una disciplina que ya ha empezado a mostrar en sus redes durante sus primeros entrenamientos de boxeo. Kaer no solo trae los números de su parte, sino una envergadura y agilidad que la convierten, a priori, en la favorita para muchos analistas del evento.

Un duelo de audiencias

Más allá del boxeo, este combate es un auténtico choque de trenes mediático. Entre ambas suman una comunidad que supera los 30 millones de personas, lo que garantiza que el «minuto de oro» de su pelea sea uno de los más vistos de la historia del streaming.

Tatiana Kaer ya ha lanzado los primeros mensajes de respeto, pero también de ambición: «Vengo a dar el mejor espectáculo y a demostrar que puedo ser la mejor en el ring». Por su parte, la afición española se ha volcado con Marta, esperando que su recuperación culmine con una victoria épica en el cuadrilátero.