El sorteo europeo pone en juego un extraordinario bote de 209 millones de euros este 10 de marzo; consulte la combinación ganadora, las estrellas y ‘El Millón’

Este martes, 10 de marzo de 2026, se celebra una nueva edición de Euromillones, el sorteo de mayor dimensión a nivel europeo. La expectación es máxima, ya que el bote acumulado alcanza la impresionante cifra de 209 millones de euros, captando el interés de miles de participantes en España y en el resto de los países participantes.

La combinación ganadora de esta noche se actualizará en este mismo espacio en cuanto se realice el escrutinio oficial por parte de la organización.

Resultado de Euromillones de hoy, martes 10 de marzo de 2026:

Combinación ganadora: X, X, X, X y X

X, X, X, X y X Estrellas: X y X

X y X El Millón: XXXXXXXX*El resultado definitivo estará disponible a partir de las 21:30h

Mecánica del sorteo: ¿Cómo se juega?

Para participar en Euromillones, el jugador debe seleccionar cinco números en una tabla del 1 al 50 y dos estrellas en una tabla del 1 al 12. El premio de primera categoría, el bote, se obtiene al acertar los cinco números y las dos estrellas.

Además, con cada apuesta realizada, el participante en España recibe automáticamente un código alfanumérico para el sorteo de «El Millón», que garantiza un premio de 1.000.000 de euros entre todos los boletos validados en nuestro país durante la semana.

Procedimiento para el cobro

Los premios de Euromillones siguen el régimen general de las loterías estatales:

Premios menores (inferiores a 2.000 euros): Pueden ser cobrados en cualquier punto de venta autorizado de la Red Comercial de Loterías.

Pueden ser cobrados en cualquier punto de venta autorizado de la Red Comercial de Loterías. Premios mayores (iguales o superiores a 2.000 euros): Deben gestionarse a través de las entidades bancarias colaboradoras con SELAE, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos.

Recuerde que todos los premios tienen una caducidad de 90 días naturales a contar desde el día siguiente a la celebración del sorteo.

Nota informativa: Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la publicación de estos resultados. La única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado a través de sus canales oficiales.