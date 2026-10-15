La Fundación Luckia ha inaugurado hoy un programa intensivo titulado ‘IA aplicada al negocio’, con el objetivo de formar a directivos gallegos en la implementación de la inteligencia artificial en sus organizaciones.

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Este programa, desarrollado en colaboración con ISDI, está diseñado para líderes que necesitan entender, aplicar y liderar la irrupción de la inteligencia artificial dentro de sus compañías, y cuenta con 40 plazas disponibles.

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Con una duración de 80 horas distribuidas en 9 semanas, la formación se centrará en el ecosistema empresarial gallego, ofreciendo herramientas y casos reales del tejido empresarial local.

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La metodología del curso combina clases presenciales con aprendizaje online, lo que permitirá a los participantes identificar áreas y procesos donde la IA genere un impacto medible, así como desarrollar un proyecto aplicado a un reto específico de negocio.

Fundación Luckia, con sede en A Coruña, se dedica a la divulgación del conocimiento en gestión e innovación, y busca contribuir al crecimiento del tejido empresarial y al bienestar social a través de la formación de profesionales.