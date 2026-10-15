La Ciudad Autónoma de Ceuta ha sido galardonada con la Insignia de Oro en la octava edición de los Premios Roja Directa, celebrada en la localidad gaditana de Los Barrios. El reconocimiento pone en valor el firme compromiso de la ciudad con la multiculturalidad, la convivencia pacífica y el respeto a la diversidad.

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La consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Benzina, fue la encargada de recoger el distintivo de manos del alcalde del municipio, Miguel Alconchel. Durante su intervención, Benzina agradeció el galardón y subrayó la gran relevancia que tiene para Ceuta, un territorio donde la convivencia exige «aún más responsabilidad y diálogo» en el día a día.

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La consejera reivindicó la importancia de seguir impulsando políticas y acciones que garanticen que todas las personas puedan vivir con total libertad y con las mismas oportunidades, sin que sus creencias o identidades supongan un factor diferenciador en el trato. Asimismo, quiso apelar directamente a la pluralidad y armonía de la sociedad ceutí recordando que «todos los ceutíes, recen como recen y se llamen como se llamen», merecen el mismo respeto.

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