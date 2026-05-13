Madrid | La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha dado un nuevo paso procesal para intentar frenar el avance de la investigación en su contra. El abogado Antonio Camacho ha presentado un escrito formal ante el juzgado de instrucción número 41 de Madrid, solicitando la suspensión inmediata del procedimiento que dirige el juez Juan Carlos Peinado.

Esta petición surge ante la «incertidumbre» legal sobre si el caso debe ser juzgado por un jurado popular, una decisión del juez Peinado que está actualmente pendiente de revisión por una instancia superior.

Los argumentos de la defensa: evitar un «dispendio judicial»

El eje central del recurso presentado por Camacho se basa en la prudencia procesal. La defensa argumenta que avanzar en la causa sin que la Audiencia Provincial de Madrid se haya pronunciado es «manifiestamente desaconsejable».

Riesgo de nulidad: Si el procedimiento continúa y la Audiencia finalmente revoca la decisión del juez, se habría producido un avance «irreversible» que obligaría a retroceder y anular actuaciones, perdiendo tiempo y recursos públicos.

Si el procedimiento continúa y la Audiencia finalmente revoca la decisión del juez, se habría producido un avance «irreversible» que obligaría a retroceder y anular actuaciones, perdiendo tiempo y recursos públicos. Incertidumbre jurídica: La defensa sostiene que no se puede mantener una estructura de juicio basada en resoluciones cuya validez está cuestionada por recursos tanto de la Fiscalía como de los propios investigados.

El pulso entre Peinado y la Audiencia Provincial

La situación procesal se encuentra en un punto de tensión institucional:

Antecedente: Hace meses, la Audiencia Provincial ya anuló una vez el intento de Peinado de transformar la causa a jurado popular, al considerar que no había «indicios concluyentes». Ratificación del juez: Pese a lo anterior, el juez Peinado dictó una nueva resolución insistiendo en el formato de jurado para juzgar delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Duras críticas: En su auto de cierre de instrucción de abril, Peinado comparó las conductas atribuidas a Gómez con las de «regímenes absolutistas» propios del reinado de Fernando VII.

Próximos pasos

El juez Peinado debe decidir ahora si acepta la suspensión solicitada por Gómez o si, por el contrario, mantiene el calendario judicial. Mientras tanto, todas las miradas están puestas en la Audiencia de Madrid, cuya resolución determinará si Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés se sentarán en el banquillo ante un tribunal profesional o ante un jurado de ciudadanos.