Vox Ceuta ha lanzado una crítica hacia Marruecos, acusándolo de no tener interés en cumplir los acuerdos pactados con España.

Redondo Pacheco destacó en ‘El Termómetro’, junto a @periodistasol1, que las declaraciones de Marruecos son «mentira» ante la comunidad internacional.

Publicación original de @Vox_Ceuta: ver en redes sociales.