Nueva tormenta política en las redes sociales. El Partido Popular ha difundido este jueves un vídeo de la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante su encuentro con el nuevo embajador de Estados Unidos, Benjamín León, asegurando que la ministra afirmó estar «con Trump». Sin embargo, el audio original y la transcripción del Ministerio de Defensa confirman que se trata de un error de interpretación o manipulación, ya que Robles en realidad dijo estar «cómoda» en relación con la temperatura de la estancia.

Subtítulos falsos en un contexto de cortesía

La publicación, difundida en la cuenta oficial de X del partido de Alberto Núñez Feijóo bajo el título «Es que ni se corta», muestra a Robles charlando con el embajador antes de su reunión. En el vídeo subtitulado por el PP, se atribuye a la ministra la frase: «No, no, yo estoy con Trump».

No obstante, el análisis del audio completo revela una conversación trivial sobre el climatizador del despacho. Ante la pregunta del embajador sobre si ella se sentía a gusto con la temperatura después de que la ministra se ofreciera a apagar la calefacción por ser «friolera», Robles responde: «No, no, yo estoy cómoda».

Reacciones y desmentidos

Desde el Ministerio de Defensa han calificado la difusión de este vídeo como una «manipulación burda» de una conversación circunstancial y de cortesía. La propia Margarita Robles ha lamentado que el principal partido de la oposición recurra a este tipo de estrategias, señalando que «debería darles vergüenza» hacer política con bulos en un momento de especial sensibilidad diplomática.

A pesar de las evidencias, cargos del PP como su secretario general, Miguel Tellado, han mantenido la versión del vídeo durante intervenciones públicas, utilizándolo para acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de mantener un doble discurso frente a la administración estadounidense.

Tensión diplomática de fondo

Este episodio se produce en un contexto de máxima tensión entre Madrid y Washington, marcado por las recientes amenazas de embargo comercial de Donald Trump y la respuesta institucional de Sánchez bajo el lema «No a la guerra». La difusión del audio manipulado busca, según fuentes gubernamentales, erosionar la unidad de acción del Ejecutivo en política exterior.