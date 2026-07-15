La primera incursión cinematográfica de la popular serie de Star Wars, que cerró su andadura en taquilla con 336 millones de dólares, acelerará su llegada al mercado digital de alquiler y compra el próximo 21 de julio.

La franquicia de Star Wars ha concretado de manera oficial el desembarco en el mercado doméstico de The Mandalorian y Grogu, su más reciente producción cinematográfica. Tras un periodo de seis años sin estrenos de la saga en las salas de cine, la película dirigida por Jon Favreau llegó a la cartelera el pasado 22 de mayo de 2026 en medio de una notable expectación, aunque su rendimiento económico final en taquilla ha quedado por debajo de las expectativas financieras del estudio. Con el objetivo de amortiguar estas cifras, Disney ha anunciado de forma oficial el lanzamiento de la cinta en formato digital y físico para las próximas semanas.

Un rendimiento en taquilla condicionado por los costes de producción

El debut cinematográfico de los populares personajes televisivos Din Djarin y Grogu se topó con una acogida irregular por parte de la crítica especializada. En el plano financiero, la producción acumuló una recaudación global de 336 millones de dólares en las salas de cine de todo el mundo. A pesar de tratarse de una cifra significativa, el largometraje se ha visto afectado por la tendencia actual de los grandes presupuestos de Hollywood, que elevan notablemente el límite necesario para alcanzar la rentabilidad económica.

En el caso de The Mandalorian y Grogu, el punto de equilibrio financiero estaba estimado en torno a los 450 millones de dólares. Aunque la película comenzó su andadura en carteleras con registros aceptables en su primer fin de semana, el mantenimiento en las semanas posteriores sufrió un severo revés, registrando descensos de asistencia de hasta el 80% de un fin de semana a otro. Este acusado descenso histórico propició que las salas con tecnología IMAX retirasen la proyección antes de lo previsto, lo que limitó aún más las opciones de alcanzar la estabilidad financiera por la vía de la exhibición tradicional.

Fechas oficiales para el mercado digital y formato físico

Ante este escenario en salas, la compañía ha optado por acelerar los plazos de la ventana de distribución comercial y ha anunciado a través de los perfiles oficiales de la marca en redes sociales las fechas clave para su consumo en el hogar:

21 de julio de 2026: Inicio de la disponibilidad de la película para su alquiler y compra digital en diferentes plataformas de vídeo bajo demanda.

Inicio de la disponibilidad de la película para su alquiler y compra digital en diferentes plataformas de vídeo bajo demanda. 25 de agosto de 2026: Lanzamiento de las ediciones físicas del largometraje en formato 4K Ultra HD.

Respecto a su incorporación definitiva y sin coste adicional para los suscriptores de la plataforma de streaming Disney Plus, el estudio no ha concretado todavía un día exacto en el calendario. No obstante, la previsión habitual tras cubrir la ventana temporal de compra y alquiler sitúa el desembarco en el catálogo general hacia finales de verano o a comienzos del próximo otoño.

Nuevas amenazas en la galaxia para Din Djarin y Grogu

La trama de la película da continuidad a los acontecimientos desarrollados a lo largo de las tres temporadas de la serie de televisión. En esta entrega, el cazarrecompensas Din Djarin (interpretado por Pedro Pascal) y su aprendiz Grogu, el infante con una estrecha sensibilidad a la Fuerza, deben unir fuerzas de nuevo para hacer frente a diferentes misiones en la galaxia.

La historia sitúa a la pareja de protagonistas en la persecución y desmantelamiento de los diferentes señores de la guerra imperiales que continúan dispersos por los sistemas estelares, tratando de desestabilizar la paz lograda tras la victoria de la Alianza Rebelde y el establecimiento de la Nueva República.