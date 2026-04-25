El GP de España de MotoGP vive este sábado una de sus jornadas más esperadas con la disputa de la carrera Sprint en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. La prueba corta de la categoría reina se celebrará este sábado 25 de abril, a las 15:00 horas, en horario peninsular español, y constará de 12 vueltas.

La Sprint de MotoGP en Jerez podrá verse en directo en España a través de DAZN y también en abierto por Telecinco, una gran noticia para los aficionados al motociclismo que quieran seguir una de las citas más especiales del calendario sin perder detalle. DAZN emitirá el Gran Premio de España de forma gratuita durante todo el fin de semana, mientras que Mediaset ofrecerá la carrera Sprint en Telecinco.

Antes de la Sprint, la parrilla quedará definida con la clasificación de MotoGP. La Q1 está programada para las 10:50 horas y la Q2 comenzará a las 11:15 horas, también en horario peninsular español. Estas sesiones serán claves para establecer el orden de salida en una carrera corta en la que cada posición puede marcar la diferencia.

El trazado andaluz volverá a ser protagonista en un fin de semana grande para el motociclismo español. Jerez es una de las paradas más emblemáticas del Mundial y suele ofrecer un ambiente único, con las gradas llenas y una afición entregada desde los entrenamientos hasta la carrera del domingo.

Horario y dónde ver la Sprint del GP de España de MotoGP

Evento: GP de España de MotoGP, carrera Sprint

Fecha: sábado 25 de abril de 2026

Hora: 15:00 horas, horario peninsular español

Circuito: Circuito de Jerez-Ángel Nieto

Vueltas: 12

Dónde ver por TV y online: DAZN y Telecinco

La Sprint del GP de España de MotoGP promete emociones fuertes en Jerez, con los pilotos obligados a arriesgar desde la salida y sin margen para la especulación. Una cita ideal para los aficionados que quieran disfrutar del Mundial en directo, gratis y en abierto.