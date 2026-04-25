El Valencia CF recibe al Girona FC este sábado 25 de abril de 2026, a partir de las 18:30 horas, en el Camp de Mestalla, en partido correspondiente a la jornada 32 de LaLiga EA Sports. El encuentro llega en plena recta final del campeonato y se presenta como una cita importante para dos equipos que necesitan sumar para reforzar sus objetivos ligueros.

El Valencia – Girona podrá verse en directo en España a través de Movistar LaLiga, según la programación oficial de LaLiga para la jornada 32.

El conjunto valencianista afronta el partido con el respaldo de Mestalla, donde buscará hacerse fuerte ante un rival incómodo. El Valencia necesita aprovechar el factor campo para sumar tres puntos importantes en una jornada que puede marcar el rumbo de la recta final de la temporada.

Por su parte, el Girona llega a Mestalla con la intención de competir en un escenario exigente y llevarse un resultado positivo fuera de casa. El equipo catalán tratará de imponer su estilo y aprovechar sus opciones ante un Valencia obligado a responder ante su afición.

Horario y dónde ver el Valencia – Girona

Partido: Valencia CF – Girona FC

Competición: LaLiga EA Sports, jornada 32

Fecha: sábado 25 de abril de 2026

Hora: 18:30 horas, horario peninsular español

Estadio: Camp de Mestalla, Valencia

Dónde ver por TV y online: Movistar LaLiga

El Valencia – Girona promete intensidad en Mestalla, con dos equipos que buscarán una victoria de peso en el tramo decisivo de LaLiga EA Sports. Los locales quieren imponer su fortaleza en casa, mientras que el conjunto gerundense intentará sorprender en una de las salidas más exigentes del campeonato.