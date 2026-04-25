El FC Barcelona femenino visita este sábado al Bayern de Múnich en la ida de las semifinales de la UEFA Women’s Champions League 2025-26, una eliminatoria de máximo nivel entre dos campeones nacionales que buscan un sitio en la gran final europea.

El partido se disputará este sábado 25 de abril, a las 18:15 horas, en el Allianz Arena de Múnich, donde el conjunto bávaro intentará hacerse fuerte ante un Barça que llega lanzado tras conquistar la Liga F y eliminar al Real Madrid en cuartos de final.

El Bayern Múnich – Barcelona femenino podrá verse en directo en España gratis y en abierto por Teledeporte y RTVE Play. Además, la UEFA incluye como operadores para España a Esports3, 3Cat y RTVE Play, mientras que DAZN señala que el encuentro también estará disponible a través de Disney+.

El Barça afronta la cita con la confianza de sus últimos resultados europeos. El equipo azulgrana superó con autoridad al Real Madrid en cuartos, con un global de 12-2, y ya venció al Bayern esta temporada por 7-1 en la fase previa de la competición.

El conjunto alemán, por su parte, llega con ánimo de revancha y con el respaldo de su afición en uno de los escenarios más imponentes del fútbol europeo. La eliminatoria se resolverá a doble partido, con las semifinales programadas entre el 25 de abril y el 3 de mayo.

Horario y dónde ver el Bayern Múnich – Barcelona femenino

Partido: Bayern Múnich – FC Barcelona

Competición: UEFA Women’s Champions League, semifinales ida

Fecha: sábado 25 de abril de 2026

Hora: 18:15 horas, horario peninsular español

Estadio: Allianz Arena, Múnich

Dónde ver gratis: Teledeporte y RTVE Play

También disponible: Disney+, Esports3 y 3Cat

El Bayern Múnich – Barcelona femenino promete ser una de las grandes citas del fin de semana. Las azulgranas buscan dar el primer golpe en Alemania para acercarse a una nueva final de Champions, mientras que el Bayern intentará aprovechar el factor campo para cambiar el guion ante el vigente dominador del fútbol femenino europeo.