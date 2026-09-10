El técnico argentino lamentó la falta de precisión en los momentos clave del encuentro de Champions League, aunque puso en valor la entrega del equipo y el peso del delantero en el juego del conjunto rojiblanco.

El Atlético de Madrid cayó derrotado este miércoles por 2-1 en su visita al Liverpool en la Champions League, en un encuentro celebrado en tierras inglesas que dejó sensaciones contrapuestas para el cuerpo técnico rojiblanco. A pesar del resultado adverso, Diego Pablo Simeone quiso resaltar la actuación individual de Julián Álvarez, admitiendo que sus pupilos necesitan «seguir interpretando mejor los momentos del partido» para consolidar su crecimiento en la competición continental.

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El entrenador argentino se rindió al rendimiento desplegado por su compatriota sobre el césped de Anfield, destacando su liderazgo futbolístico durante todo el choque. «El partido de Julián fue muy bueno, se hizo cargo de la pelota todo el partido, del primer minuto al último», afirmó Simeone al término del choque. La titularidad del atacante supuso un giro respecto a las declaraciones vertidas por el propio técnico en las horas previas, cuando indicó que no le veía preparado para salir de inicio. Interrogado sobre cómo tomó la decisión final, el preparador explicó de forma directa su proceso de reflexión: «Levantarme, pensar y esperar que hiciera un partido como el que ha hecho».

En su análisis de la contienda durante la rueda de prensa posterior en Inglaterra, el entrenador del conjunto madrileño valoró el plano colectivo y la aplicación táctica de los suyos. «Creo que el equipo jugó el partido que necesitaba jugar. Necesitamos seguir interpretando mejor los momentos del partido donde hay que seguir jugando de una manera o hay que jugar de otra, que hoy no lo tuvimos. Y por eso, obviamente, terminamos recibiendo los dos goles que recibimos», comentó. Simeone subrayó el esfuerzo desplegado por la plantilla y lamentó que el marcador empañe el trabajo realizado: «Pero el equipo dio todo, el equipo hizo un partido importante. El equipo está queriendo crecer. Y bueno, tenemos que aceptar los detalles que nos están haciendo no valorar todo esto que se hizo bueno. Porque al final, la derrota anula toda esa parte positiva que el equipo tuvo».

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Minutos antes, en sus declaraciones concedidas a Movistar Plus+, el preparador argentino ya había mostrado una postura similar respecto al desempeño de sus futbolistas sobre el terreno de juego. «Yo me voy contento del partido. Los chicos dieron el máximo, se entregaron totalmente, jugaron un partido en el primer tiempo importante. En el segundo tiempo ellos encontraron el gol, nosotros quisimos buscar alternativas, pero no tuvimos claridad para poder atacar como atacamos en el primer tiempo y perdimos contra un rival que fue contundente y que supo aprovechar las situaciones que tuvo», indicó.

La falta de contención en el área propia se ha convertido en el principal foco de preocupación para el cuadro madrileño. La acción del primer tanto encajado sirvió de ejemplo para ilustrar las carencias que el grupo debe subsanar en los próximos compromisos. «Parte del camino del partido por momentos salió bien y por momentos salió mal. Nos recuperaron la pelota en el gol del 1-1, que pudimos haberla resuelto mejor. Esto nos sirve para ir creciendo, necesitamos trabajar, no hay otro camino», aseveró Simeone al evaluar las secuencias del choque en Anfield.

El preparador concluyó su intervención haciendo hincapié en los números defensivos registrados por el equipo en las últimas apariciones, instando a corregir los desajustes en el bloque posterior de forma urgente. «El equipo necesita ajustar detalles importantes. Son muchos goles, muchos goles, ya nos hicieron tres el otro día en Bilbao, hoy nos hicieron dos, el otro día el Sevilla nos hizo uno, el Villarreal nos hizo dos… Así que tenemos que ajustar la parte defensiva porque está claro que no estamos defendiendo como podemos defender», concluyó el técnico rojiblanco.