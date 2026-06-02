La producción de época ‘Sueños de libertad’, el melodrama diario emitido por Antena 3 en su horario habitual de entre semana a las 15:45 horas, prosigue con el desarrollo de sus tramas principales este martes 2 de junio con la emisión del capítulo 573. La ficción, que cuenta en su elenco con las interpretaciones de Natalia Sánchez, Dani Tatay y Oriol Tarrasón, entre otros actores, presenta una jornada marcada por las revelaciones personales y los giros en el plano empresarial y de investigación, después de una entrega anterior donde las sospechas y los desencuentros familiares condicionaron el rumbo de los protagonistas.

En el episodio precedente, difundido el lunes, la trama sentimental sufrió un vuelco cuando Bianca realizó una nueva llamada telefónica que fue atendida directamente por Marta. A raíz de este contacto y de los acontecimientos subsiguientes, Marta descubrió que Fina le había mentido, una situación que ha provocado que se sienta profundamente decepcionada por la historia de amor que existió entre Fina y Bianca en Argentina, trayendo de regreso los corazones rotos a la trama. En paralelo, la anterior entrega mostró cómo Digna tuvo un gesto con Manuela, mientras Andrés y Tasio eran destinatarios de una sorprendente noticia por parte de la Guardia Civil. Asimismo, Eduardo descubrió una información desagradable al ponerse al día con su hermano, Pablo rompió definitivamente su relación con Nieves, y Gabriel comenzó a sospechar que Beatriz estuvo implicada de algún modo en el robo.

Decisiones empresariales en la Junta y el hallazgo del cadáver de Álvaro

El nuevo capítulo de este martes avanza de forma significativa en la gestión de la fábrica, uno de los núcleos argumentales de la serie. El abogado de Brossard es el encargado de comparecer ante los miembros de la Junta para transmitir de manera oficial la decisión final y definitiva adoptada con respecto al futuro de las instalaciones fabriles. Ante este escenario de incertidumbre empresarial, Digna interviene decididamente y trata de realizar un último esfuerzo orientado a proteger y favorecer a los trabajadores de la fábrica.

Sin embargo, el acontecimiento que altera por completo la situación en la trama es la aparición del cuerpo sin vida de Álvaro. El hallazgo del cadáver guarda una sorpresa inesperada que vincula de forma directa a otros personajes con el suceso. Gabriel realiza un sorprendente e impactante descubrimiento al revisar el brazo de Álvaro: localiza el reloj que, en una ocasión anterior, la propia Beatriz había reconocido de su propiedad. Este hallazgo confirma las sospechas de Gabriel, quien en la jornada previa ya intuía que no todo era tan honesto con Beatriz como él había pensado, vinculándola con los hechos delictivos del robo.

Conflictos de intereses, estrategias y la postura de Fina

En otro orden de cosas, el entorno religioso y vecinal se ve sacudido por las maniobras de don Agustín. El párroco no duda en utilizar a Miguel como un arma estratégica dirigida directamente contra Nieves, incrementando la presión sobre ella tras su reciente ruptura sentimental con Pablo, quien decidió cortar los lazos afectivos convencido de que la relación carecía de solución.

Finalmente, el plano amoroso entre las protagonistas femeninas busca una resolución tras la crisis de confianza originada por el pasado en Argentina y las mentiras descubiertas. En un intento por abordar el distanciamiento y la decepción generada en su compañera, Fina toma la iniciativa y le comunica formalmente una importante decisión a Marta, un movimiento que determinará el rumbo de su relación de cara a los próximos episodios de la serie de Antena 3.