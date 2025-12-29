La Selección de Marruecos firmó una actuación de autoridad en la Copa África 2025 tras imponerse con claridad y sellar su pase a octavos, en una noche mágica marcada por el talento de Brahim Diaz y el olfato goleador de Ayoub El Kaabi



Marruecos salió decidido a resolver el partido desde el inicio, consciente de que una victoria le garantizaba el billete a los octavos de final. El equipo dirigido por Walid Regragui dominó el ritmo del encuentro, imponiendo su calidad técnica y su solidez táctica ante una Zambia que apenas pudo contener las acometidas de los “Leones del Atlas”.

El primer golpe llegó pronto, cuando Ayoub El Kaabi abrió el marcador con un remate certero dentro del área, confirmando su gran momento de forma. El tanto dio tranquilidad al conjunto marroquí, que siguió buscando el área rival con criterio y velocidad.

Antes del descanso apareció Brahim Díaz, uno de los nombres propios del torneo, para ampliar la ventaja. El jugador del Real Madrid culminó una jugada colectiva con sangre fría y precisión, demostrando por qué es uno de los futbolistas más determinantes del combinado marroquí.

La segunda parte sirvió para redondear la fiesta. De nuevo El Kaabi, esta vez con una espectacular chilena, puso el broche de oro a una actuación sobresaliente. El gol desató la ovación del público y certificó una victoria incontestable que confirma a Marruecos como uno de los grandes candidatos al título.

Con este triunfo, Marruecos accede a los octavos de final como uno de los equipos más sólidos del campeonato, combinando talento individual, experiencia internacional y una identidad de juego cada vez más reconocible.

Claves del triunfo marroquí

Eficacia ofensiva con Brahim y El Kaabi como referentes.

Control del partido desde el primer minuto.

Confianza y ambición de un equipo que aspira a llegar lejos en el torneo.

Conclusión

La victoria de Marruecos en esta gran noche no solo significa el pase a octavos, sino también una declaración de intenciones. Con Brahim Díaz marcando diferencias y Ayoub El Kaabi en estado de gracia, los “Leones del Atlas” se consolidan como una de las selecciones más temidas de la Copa África 2025. El camino continúa, pero el mensaje ya está enviado: Marruecos quiere más.