En el sorteo de EuroDreams celebrado hoy, lunes 29 de diciembre, la suerte ha pasado de largo por las categorías superiores en España. Al ser el último lunes de 2025, el sorteo europeo ha despertado gran expectación, aunque el premio máximo ha quedado vacante.

Combinación Ganadora

• Números: 05, 08, 16, 19, 24, 39

• Sueño: 2

Escrutinio y Reparto de Premios

Según los datos facilitados por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), el reparto de premios para esta jornada ha sido el siguiente:

• 1ª Categoría (6+1): Sin acertantes. El premio de 20.000 €/mes durante 30 años queda desierto.

• 2ª Categoría (6+0): En esta ocasión tampoco se han registrado ganadores del sueldo de 2.000 €/mes durante 5 años.

• 3ª Categoría (5+0): Los acertantes de cinco números percibirán un premio aproximado de 450,00 € (según el fondo de premios europeo).

• Categorías inferiores: Los premios de 4, 3 y 2 aciertos se mantienen en sus cuantías fijas estimadas de 40 €, 5 € y 2,50 € respectivamente.

El «Sueño» y el Reintegro

El número 2 ha sido el elegido como ‘sueño’ en el sorteo de hoy. Aquellos jugadores que hayan acertado este número recuperarán el importe íntegro de su apuesta (2,50 €), independientemente de si han acertado algún número de la combinación principal de seis cifras.

Próximo Sorteo

La siguiente oportunidad para alcanzar el «sueño» europeo será el próximo jueves 1 de enero de 2026. Al no haber ganadores de primera y segunda categoría hoy, el fondo de reserva se mantiene para los nuevos afortunados que estrenen el año con el sorteo de Año Nuevo.

Nota: Se recomienda encarecidamente verificar los boletos en los canales oficiales de Loterías y Apuestas del Estado o administraciones autorizadas. Los premios caducan a los 3 meses.