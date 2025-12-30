Si tienes pensado salir hoy en Ceuta, prepárate para una jornada de climatología variable. La ciudad se despide de las lluvias intensas de los días anteriores, pero el paraguas seguirá siendo un accesorio útil, al menos hasta media tarde.

Aquí tienes el detalle de lo que nos espera hoy, según la AEMET:

Previsión Horaria

El día se dividirá en tres fases claramente diferenciadas:

• Mañana (hasta las 12:00): Tras una madrugada despejada, la nubosidad irá en aumento. Se esperan cielos cubiertos y lluvias escasas que nos acompañarán durante gran parte de la mañana.

• Tarde (12:00 a 18:00): Persistirá la probabilidad de lloviznas. Aunque no se esperan tormentas por la mañana, no se descartan fenómenos eléctricos de forma aislada a medida que avance la tarde.

• Noche (a partir de las 18:00): Las precipitaciones cesarán y la nubosidad empezará a disminuir, dejando una noche más estable para los preparativos de la víspera de Nochevieja.

Temperaturas y Sensación Térmica

El ambiente será fresco pero similar al de ayer:

• Máxima: 17°C (se alcanzará en las horas centrales del día).

• Mínima: 12°C.

• Viento: Soplará de componente oeste con intensidad floja, lo que podría refrescar la sensación térmica en zonas expuestas al mar.

Estado del Estrecho

A pesar de la nubosidad y la lluvia escasa, no hay avisos amarillos activos por oleaje o viento en la zona costera de Ceuta para hoy.

Consejo: Si vas a viajar en ferry a Algeciras, las rotaciones operan con normalidad, aunque siempre es recomendable revisar las redes sociales de las navieras (Baleària, FRS o Armas Trasmediterránea) por si las tormentas aisladas de la tarde causaran algún retraso puntual.