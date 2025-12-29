El santoral católico conmemora hoy, 30 de diciembre, a diversas figuras que, desde el siglo IV hasta la época medieval, dieron testimonio de su entrega a Dios. En esta jornada destaca la memoria de San Rogelio, un obispo ejemplar en el servicio a su pueblo, y la figura bíblica de Judit, símbolo de la fortaleza del pueblo de Dios.
San Rogelio de Cannas, obispo
San Rogelio (siglo XI – 1129) fue obispo de la ciudad de Cannas, en Apulia, Italia. Su vida es un ejemplo de entrega pastoral en tiempos de gran penuria y conflicto.
- Servicio a los Desamparados: Tras la destrucción de su ciudad por parte de los normandos, Rogelio no abandonó a su rebaño. Se dedicó a socorrer a los supervivientes, reconstruyendo no solo los muros, sino la esperanza de los ciudadanos.
- Pobreza Evangélica: Se le recuerda por su austeridad extrema. Vivía con lo mínimo necesario para donar todo lo demás a los pobres y a los enfermos, convirtiendo su propia sede episcopal en un refugio para los necesitados.
- Legado: Falleció el 30 de diciembre de 1129. Su santidad fue reconocida rápidamente por la comunidad, y sus reliquias se trasladaron a la vecina ciudad de Barletta, donde es venerado como protector.
Otros santos que se celebran el 30 de diciembre
Junto a San Rogelio, en esta penúltima jornada del año, la Iglesia recuerda a otros testigos de la fe:
- Santa Judit: Figura del Antiguo Testamento. Judit es recordada por su valentía al liberar a la ciudad de Betulia del asedio del general Holofernes. Su historia es un símbolo de cómo la fe y el coraje de una persona pueden salvar a todo un pueblo.
- San Rainiero de Forcona, obispo: Obispo italiano del siglo XI, conocido por su sabiduría y por haber participado en diversos concilios, trabajando intensamente por la reforma de las costumbres del clero y la paz social.
- San Sabino de Espoleto, obispo y mártir: Obispo que sufrió el martirio a principios del siglo IV bajo el imperio de Diocleciano. Fue sometido a graves torturas por negarse a adorar a los ídolos romanos.
- San Anisio de Tesalónica, obispo: Colaborador cercano de San Ambrosio de Milán, gobernó la sede de Tesalónica en el siglo IV con gran celo apostólico y defendió la ortodoxia frente a las corrientes heréticas de su época.
Beatos
- Beata Eugenia Ravasco: Fundadora italiana del siglo XIX de las Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y María, dedicada a la educación de las jóvenes y al cuidado de la infancia.
- Beato Juan Alcober: Misionero dominico español martirizado en China en el siglo XVIII.
- Beata Margarita Colonna: Religiosa italiana de la orden de las clarisas, conocida por su entrega a los enfermos y su vida contemplativa.