En la víspera del partido que medirá al AD Ceuta FC contra el Granada CF, José Juan Romero fue claro y contundente en rueda de prensa: “Nunca he tenido dudas del Granada, de su potencial, de su entrenador… este equipo está hecho para subir a Primera”.

Romero reconoció que la eliminación copera del Ceuta marca una transición: “Ahora solo tenemos una competición y hay que seguir haciendo las cosas como lo estamos haciendo. Si lo hacemos, estaremos más cerca de traernos algo de Los Cármenes”.

Respecto al estado de su plantilla, admitió que hay dudas: “Manu Sánchez no va a estar y Bassinga probablemente tampoco… Salvi ya ha entrenado con el equipo; Youness lo valoraremos mañana para ver si entra en la convocatoria”. También dejó abierta la puerta a novedades: el jugador del filial Josema podría formar parte del desplazamiento.

Sobre lo que espera del enfrentamiento, Romero apuntó a un duelo atractivo: dos equipos con futbolistas dinámicos, que juegan bien al balón. Pero también avisó de la exigencia: “Será un partido de intercambio… veremos si en esta ocasión estamos más acertados”.

Por su parte, la situación del Granada también invita al optimismo. Después de un arranque complicado, el equipo ha logrado salir de la zona de descenso, y las sensaciones empiezan a mejorar.