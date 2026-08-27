Jueves 27 de agosto de 2026 — concentra tu elección en la franja 20:00–22:00 (hora de Ceuta, CEST/UTC+2). Alterna información, entretenimiento y un bloque de ficción/cine según tu energía para la noche.

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El prime no se limita a reposiciones: arranca con informativos y deportes, pasa por concursos y talk shows, y remata con formatos que cambian el ritmo. Una táctica efectiva: elige un programa ancla y decide después si te quedas para el tramo nocturno.

La 1

La 1: viaje al centro de la tele, con la actualidad justo antes

20:25 Aqui la tierra

Aqui la tierra 20:55 Telediario 2

Telediario 2 21:40 Teledeporte 2

Teledeporte 2 21:45 Viaje al centro de la tele

Viaje al centro de la tele 22:25 Viaje al centro de la tele

Viaje al centro de la tele 22:45 Viaje al centro de la tele: la noche temática

Viaje al centro de la tele: la noche temática 23:40 Viaje al centro de la tele: la noche temática

Si buscas una noche con sentido y la clásica señal de la cadena pública, monta tu plan alrededor de Viaje al centro de la tele (inicio a las 21:45) y acompáñalo con Telediario 2 (20:55) y Teledeporte 2 (21:40) para contexto informativo.

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Imprescindibles: Viaje al centro de la tele (21:45 y 22:45) y la noche temática (23:40).

La 2

La 2: concursos de letras y misterio de ficción

20:40 Trivial Pursuit

Trivial Pursuit 21:30 Cifras y letras

Cifras y letras 22:00 Cifras y letras

Cifras y letras 22:35 Scarlet

Scarlet 22:35 Scarlet

La 2 plantea un prime pensado para quien disfruta de la participación: Trivial Pursuit (20:40) y dos tandas de Cifras y letras (21:30 y 22:00) funcionan como núcleo para el espectador activo. El giro llega con Scarlet a las 22:35, que cambia al tono de ficción y tensión.

Imprescindibles: Trivial Pursuit (20:40), Cifras y letras (21:30) y Scarlet (22:35).

Antena 3

Antena 3: prime time con humor, actualidad y cierre con “saga”

20:00 Pasapalabra

Pasapalabra 21:00 Antena 3 Noticias 2

Antena 3 Noticias 2 21:30 Deportes 2

Deportes 2 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 21:45 El Hormiguero

El Hormiguero 23:00 Santiago Segura vuelve a competir consigo mismo con su saga ‘Padre no hay más que uno’, ahora la cuarta

La escalera de Antena 3 arranca con Pasapalabra (20:00), pasa por Antena 3 Noticias 2 (21:00) y remata el tramo informativo con Deportes 2 y Tu tiempo con Roberto Brasero. El Hormiguero (21:45) aporta energía y, a las 23:00, la cadena cierra con cine familiar: Padre no hay más que uno 4 con Santiago Segura.

Imprescindibles: Pasapalabra (20:00), El Hormiguero (21:45) y Padre no hay más que uno 4 (23:00).

Cuatro

Cuatro: noticias, citas y el empujón cinéfilo de la noche

20:00 Noticias Cuatro

Noticias Cuatro 20:45 El desmarque Cuatro

El desmarque Cuatro 21:00 El tiempo

El tiempo 21:15 First Dates

First Dates 21:35 Viajeros Cuatro

Viajeros Cuatro 23:15 Cuatro también apuesta por cine tras retirar ‘Supergómez’

Para quien prefiere variedad continua, Cuatro combina información y entretenimiento: Noticias Cuatro (20:00), El desmarque Cuatro (20:45) y, tras el tiempo, First Dates (21:15) y Viajeros Cuatro (21:35). El cierre cinéfilo llega a las 23:15.

Imprescindibles: First Dates (21:15), Viajeros Cuatro (21:35) y el bloque de cine (23:15).

Telecinco

Telecinco: del informativo al ligue y el cine con sustitución destacada

20:00 ¡Allá tú!

¡Allá tú! 21:00 Informativos Telecinco 21:00

Informativos Telecinco 21:00 21:30 El desmarque Telecinco

El desmarque Telecinco 21:40 El tiempo

El tiempo 21:45 First Dates

First Dates 23:00 Richard Gere y Susan Sarandon sustituyen a Maxi Iglesias en la noche del jueves de Telecinco

Telecinco ofrece una ruta directa: entretenimiento inicial con ¡Allá tú! (20:00), información central con Informativos Telecinco 21:00 y, después, First Dates (21:45). A las 23:00 hay un cambio de programación con Richard Gere y Susan Sarandon sustituyendo a Maxi Iglesias.

Imprescindibles: Informativos Telecinco 21:00 (21:00), First Dates (21:45) y el bloque de las 23:00.

laSexta

laSexta: noticias repetidas, humor de autor y misterio con Morgan Freeman

20:00 laSexta Noticias 20:00

laSexta Noticias 20:00 21:00 laSexta Noticias 20:00

laSexta Noticias 20:00 21:20 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:25 laSexta Deportes

laSexta Deportes 21:30 El Intermedio Summer Time

El Intermedio Summer Time 23:00 Morgan Freeman investiga la desaparición de ocho chicas en ‘El coleccionista de amantes’

laSexta combina información y crítica: dos ventanas de laSexta Noticias 20:00 (20:00 y 21:00) seguidas de laSexta Meteo y laSexta Deportes. El Intermedio Summer Time (21:30) marca el tono satírico del prime y, a las 23:00, el thriller ‘El coleccionista de amantes’ con Morgan Freeman cierra la noche.

Imprescindibles: El Intermedio Summer Time (21:30) y El coleccionista de amantes (23:00).

Elección rápida (por si vas con prisa)

Si quieres formato cultural: La 1, Viaje al centro de la tele desde 21:45 .

La 1, desde . Si prefieres pensar: La 2, Cifras y letras (21:30 y 22:00).

La 2, (21:30 y 22:00). Si buscas humor y espectáculo: Antena 3, El Hormiguero (21:45).

Antena 3, (21:45). Si vas a por el misterio: laSexta, ‘El coleccionista de amantes’ (23:00).

Elige tu ancla y ajusta el resto según te apetezca: informativos para contexto, concursos para ritmo o ficción para cerrar la noche.

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