La ciudad de Ceuta dispone hoy de un servicio de farmacias de guardia que garantiza la atención farmacéutica a la población durante toda la jornada, tanto en horario diurno como nocturno. Este sistema permite a los ciudadanos acceder a medicamentos y asesoramiento profesional en caso de necesidad fuera del horario habitual.

Durante el día de hoy, las farmacias de guardia se distribuyen por zonas de la siguiente manera:

En la zona Centro, la farmacia de guardia es Díaz Segura, que presta servicio para atender a los vecinos del casco urbano.

En el área de Campo Exterior, la farmacia Puya C.B. se encuentra de guardia, cubriendo las necesidades farmacéuticas de esta zona de la ciudad.

Asimismo, para el turno de noche, la farmacia Puya C.B. será la encargada de mantener el servicio activo, asegurando la atención durante la madrugada y hasta la mañana del día siguiente.

Este dispositivo de guardias permite que la población cuente con atención farmacéutica continuada, especialmente en situaciones de urgencia, reforzando así la cobertura sanitaria en la ciudad.