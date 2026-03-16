Se acerca el Día del Padre y la búsqueda del obsequio ideal se centra, un año más, en la calidad y la exclusividad. Para aquellos padres que disfrutan de un buen brindis y de la cultura de los espirituosos, este 2026 trae novedades que van desde ediciones limitadas de ron hasta experiencias de alta coctelería y juegos de mesa clásicos rediseñados.

A continuación, seleccionamos seis propuestas de regalos para el Día del Padre que prometen convertir la celebración en un momento inolvidable.

Innovación y Tradición: Los mejores regalos para el 19 de marzo

Ron Barceló Imperial Maple Cask: El regalo definitivo para los amantes del ron. Es la última entrega de la colección Rare Blends, un destilado de edición limitada envejecido en barricas de arce que aporta una suavidad melosa y notas de vainilla únicas.

El regalo definitivo para los amantes del ron. Es la última entrega de la colección Rare Blends, un destilado de edición limitada envejecido en barricas de arce que aporta una suavidad melosa y notas de vainilla únicas. Chivas Regal 18: Un valor seguro. Este whisky destaca por sus 18 años de maduración, ofreciendo un paladar complejo con matices de chocolate oscuro y especias, ideal para una sobremesa pausada.

Un valor seguro. Este whisky destaca por sus 18 años de maduración, ofreciendo un paladar complejo con matices de chocolate oscuro y especias, ideal para una sobremesa pausada. Tequila Código 1530 Blanco: Para los padres que buscan pureza. Un tequila 100% natural sin paso por barrica, que mantiene el sabor auténtico del agave Weber azul con notas minerales y cítricas.

Para los padres que buscan pureza. Un tequila 100% natural sin paso por barrica, que mantiene el sabor auténtico del agave Weber azul con notas minerales y cítricas. Rémy Martin VSOP: La elegancia francesa embotellada. Un cognac con textura sedosa y aromas a fruta madura, perfecto para los paladares más exigentes que aprecian la estructura de las barricas de roble francés.

La elegancia francesa embotellada. Un cognac con textura sedosa y aromas a fruta madura, perfecto para los paladares más exigentes que aprecian la estructura de las barricas de roble francés. Experiencia en Nota Blu (Marbella): Si prefieres regalar un plan, la barra de este restaurante marbellí ofrece cócteles de autor como el Apple & Wasabi Martini o el Dolce & Banana Negroni, creados por el reconocido bartender Colo Linari.

Si prefieres regalar un plan, la barra de este restaurante marbellí ofrece cócteles de autor como el Apple & Wasabi Martini o el Dolce & Banana Negroni, creados por el reconocido bartender Colo Linari. Brandy Carlos I con Yenga: Un regalo que combina sabor y diversión. Esta edición especial incluye una botella de su brandy original junto a un juego de Yenga personalizado, invitando a compartir una tarde de juegos y estrategia.