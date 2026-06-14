El actor malagueño confiesa en el podcast ‘La Ruina’ los detalles de su «año más catastrófico», marcado por un trombo derivado del síndrome del opérculo torácico, una ruptura sentimental y el fallecimiento de su padre.

El actor y humorista malagueño Dani Rovira ha revelado de forma inesperada el delicado escenario de salud y personal al que tuvo que enfrentarse durante el pasado año. Conocido habitualmente por afrontar la realidad con optimismo y sentido del humor, el protagonista de ‘Ocho apellidos vascos’ ha confesado que 2025 se convirtió, sin lugar a dudas, en el periodo más complejo de su existencia. Esta etapa estuvo condicionada de manera simultánea por graves problemas médicos, una ruptura sentimental, dificultades en el ámbito profesional, el robo de su motocicleta y la dolorosa pérdida de su progenitor.

La declaración pública se produjo durante la participación del intérprete en ‘La Ruina’, el popular podcast conducido por Tomàs Fuentes e Ignasi Taltavull. En este espacio de conversación, Rovira rememoró cómo una sucesión de acontecimientos de carácter negativo se acumularon hasta transformar el ejercicio anterior en una pesadilla. «El año pasado fue el peor año de mi vida», reconoció el artista con total sinceridad ante los micrófonos, para añadir posteriormente que «el curro no terminaba de ir como muy guay, tuve una ruptura, luego tuve dos operaciones, se murió mi padre… cuando el viento viene en contra… Fue un año muy catastrófico».

Dos intervenciones quirúrgicas y estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos

La parte de mayor impacto en su relato se centró en los contratiempos médicos que el humorista había mantenido bajo estricta privacidad hasta la fecha. Según detalló, se vio obligado a someterse a dos operaciones quirúrgicas de urgencia debido a una complicación localizada en una vena, anomalía que derivó directamente en la aparición de un trombo. La primera intervención médica se llevó a cabo en julio de 2025. Aunque el equipo de especialistas consiguió extraer el trombo de la zona afectada, el proceso clínico revistió una notable complejidad.

A consecuencia de esta operación, Dani Rovira permaneció varios días ingresado en el centro hospitalario, requiriendo cuidados específicos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). A pesar de intentar restar trascendencia al suceso mediante el uso de la ironía, el actor admitió que el proceso de recuperación posterior resultó especialmente duro. «Estuve un par de días en la UCI y otro par de días en planta. Cuando me dieron el alta era una persona totalmente desvalida. Estaba muy mal y apenas podía dar paseos de abuelo», rememoró durante la grabación del programa.

Diagnóstico del síndrome del opérculo torácico y extirpación de la primera costilla

Cuando el paciente consideraba superado este bache de salud, una revisión médica de control desveló una recaída inesperada. Los médicos especialistas comprobaron que el trombo se había reproducido en el mismo punto debido a una condición de carácter estructural denominada síndrome del opérculo torácico. Este diagnóstico clínico obligó al intérprete malagueño a ingresar de nuevo en el quirófano escasas semanas después de haber recibido el alta médica anterior.

Esta segunda intervención quirúrgica presentó una dificultad técnica todavía más elevada que la primera. Con el objetivo de acceder de forma limpia a la zona vascular afectada, proceder a la eliminación definitiva del nuevo trombo y asegurar el correcto flujo sanguíneo, los cirujanos tuvieron que retirarle a Rovira una parte de la primera costilla, implantando asimismo un dispositivo específico para optimizar la circulación. Esta delicada operación supuso un fuerte revés tanto físico como emocional para el creador.

Este episodio de gravedad aconteció cinco años después de que el actor lograra superar otro de los trances más complicados de su trayectoria vital. En marzo de 2020, coincidiendo en el tiempo con la declaración de la pandemia sanitaria mundial, Rovira anunció públicamente que padecía un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta de forma directa al sistema linfático. Tras completar varios meses bajo un tratamiento de quimioterapia, el intérprete consiguió remitir la enfermedad, convirtiéndose desde entonces en un referente de superación para miles de personas. Con posterioridad a dicha etapa, el propio protagonista visibilizó los problemas de salud mental derivados del proceso, reconociendo haber sufrido una profunda depresión, lo que incrementó la vulnerabilidad anímica con la que recibió este nuevo revés en 2025.

Fallecimiento de su padre y ruptura sentimental

La acumulación de adversidades durante 2025 no se limitó de forma exclusiva al plano estrictamente hospitalario. El terreno personal del humorista se vio sacudido por el fallecimiento de su padre, a quien dedicó una emotiva despedida pública en sus perfiles oficiales, un deceso que coincidió en el tiempo con la finalización de su relación sentimental. A esta cadena de infortunios se sumó, en clave de anécdota, el robo de su motocicleta, un incidente que en la actualidad recuerda entre risas pero que en aquel instante incrementó la presión de un año que califica globalmente como catastrófico. En la actualidad, Dani Rovira ha dejado atrás este ciclo, encontrándose recuperado de las operaciones, alejado de las instituciones sanitarias y volcado en el desarrollo de sus proyectos profesionales y personales.