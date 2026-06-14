Un documento inédito redactado por la princesa Diana en noviembre de 1995 revela su prioridad por la educación emocional de sus hijos y la importancia de la comunicación profunda, en vísperas de su divorcio y tras la histórica entrevista en la BBC.

Una carta inédita escrita por la princesa Diana en noviembre de 1995 ha vuelto a situar el foco de atención pública sobre una de las mayores preocupaciones de la que fuera princesa de Gales: la educación emocional de sus hijos, los príncipes Guillermo y Harry. El documento, que saldrá próximamente a subasta, revela con claridad cuál era una de las aspiraciones que Diana albergaba para el futuro de ambos jóvenes en una etapa especialmente delicada de su vida personal y familiar.

La correspondencia, que consta de dos páginas y está fechada el 27 de noviembre de 1995, fue enviada a Michael Barratt, un admirador que le había trasladado un mensaje de apoyo pocos días después de la histórica entrevista que la princesa concedió al programa ‘Panorama’ de la cadena de televisión británica BBC. El documento escrito, conservado hasta ahora fuera del conocimiento público, forma parte de la próxima subasta ‘Royalty, Antiques & Fine Art’, organizada por la casa especializada Reeman Dansie.

Más de tres décadas después de haber sido redactada, el contenido de la misiva adquiere una relevancia especial debido a la situación actual de los hijos de Diana. Entre los distintos aspectos que aborda el texto, uno de los que más interés ha despertado es la referencia directa a Guillermo y Harry y a los valores fundamentales que su madre deseaba transmitirles durante su proceso de crecimiento.

La prioridad educativa y emocional de la princesa de Gales

Según la información facilitada por la casa de subastas Reeman Dansie, Diana expresó en la carta su deseo explícito de enseñar a sus hijos «la importancia de la comunicación a un nivel más profundo». Esta reflexión constituye una de las escasas ocasiones en las que la princesa de Gales dejó por escrito cuáles eran algunas de sus prioridades educativas y personales respecto a los entonces jóvenes príncipes británicos.

La mención resulta especialmente significativa porque permite conocer cómo concebía Diana la formación personal de sus hijos más allá de las obligaciones institucionales asociadas a la familia real británica. Durante años, la princesa intentó ofrecer a Guillermo y Harry una infancia lo más cercana posible a la realidad cotidiana, alejándolos en determinados momentos del rígido protocolo que rodeaba a la monarquía.

La comunicación, la empatía y la comprensión mutua fueron valores que diversos biógrafos y colaboradores cercanos han señalado repetidamente como elementos fundamentales en la manera en que Diana entendía la maternidad. El hallazgo de esta nueva carta parece reforzar esa imagen pública al mostrar una preocupación explícita por la capacidad de sus hijos para expresarse y relacionarse de forma sincera con quienes les rodeaban.

Un documento redactado tras la polémica entrevista en ‘Panorama’

La carta fue redactada apenas una semana después de una de las intervenciones televisivas más recordadas de la historia reciente de la monarquía del Reino Unido. El 20 de noviembre de 1995, Diana apareció en el espacio ‘Panorama’ y habló abiertamente sobre la crisis de su matrimonio con el entonces príncipe Carlos. Aquella comparecencia tuvo un enorme impacto tanto dentro como fuera de las fronteras británicas.

Durante la conversación con el medio de comunicación, la princesa abordó cuestiones de alta sensibilidad relacionadas con la presión mediática, su salud emocional y la situación de su matrimonio. También pronunció una frase que acabaría convirtiéndose en una de las más célebres de la historia de la realeza: «Éramos tres en este matrimonio, así que estaba un poco apretado», en clara referencia a la relación que mantenía el príncipe Carlos con Camila Parker Bowles.

Cuando concedió aquella entrevista, Diana y Carlos llevaban varios años separados. La ruptura matrimonial terminaría formalizándose en agosto de 1996, menos de un año después de la redacción de la misiva que ahora sale a la luz. Precisamente por encontrarse en un momento tan complejo de su vida, el documento ofrece una perspectiva singular sobre el estado de ánimo de la protagonista.

Según los datos difundidos por Reeman Dansie, Diana se mostró profundamente agradecida por el apoyo recibido por parte de Michael Barratt y valoró especialmente sus reflexiones relacionadas con el autoconocimiento y la capacidad de avanzar pese a las dificultades personales.

El contraste con la situación actual de los príncipes Guillermo y Harry

La aparición de esta correspondencia privada coincide con un periodo en el que la relación entre los hermanos Guillermo y Harry continúa siendo objeto de una intensa atención pública. Desde que el duque y la duquesa de Sussex decidieron abandonar formalmente sus funciones como miembros activos de la familia real en el año 2020, las diferencias entre ambos hermanos han sido ampliamente documentadas.

Las tensiones bilaterales se intensificaron con posterioridad a través de diversas entrevistas, del documental titulado ‘Harry & Meghan’ estrenado por la plataforma Netflix y de las memorias oficiales publicadas por el príncipe Harry en 2023 bajo el título ‘Spare’. En ese libro de memorias, el hijo menor de Diana relató numerosos episodios de desencuentro con distintos miembros de la familia real, incluido su hermano mayor, el príncipe Guillermo.

Diversos expertos y autores especializados en la monarquía británica han sostenido que la relación entre ambos permanece prácticamente estancada en la actualidad. Entre ellos se encuentra Omid Scobie, quien recientemente aseguró que la situación apenas ha experimentado cambios y que Harry continúa esperando conversaciones sinceras que permitan abordar las diferencias acumuladas durante los últimos años.

Por otro lado, fuentes citadas en obras dedicadas a analizar el futuro de la Corona británica han señalado que Guillermo se sintió profundamente decepcionado por algunas de las revelaciones contenidas en las páginas de ‘Spare’, una circunstancia que habría dificultado cualquier tipo de acercamiento posterior entre los dos hermanos.