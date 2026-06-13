El santoral católico celebra hoy, 14 de junio, a San Eliseo de Samaria, profeta del siglo IX a. C.. Sus páginas en la tradición bíblica lo presentan como un hombre de Dios vinculado a Israel y a la herencia espiritual de Elías.

Este domingo ofrece una buena ocasión para mirar con atención la figura del profeta en el Antiguo Testamento: la jornada recuerda cómo, en el contexto histórico de Samaria, la voz profética acompañaba los momentos de crisis y decisión.

San Eliseo de Samaria (s. IX a. C.)

San Eliseo de Samaria aparece en la tradición como un profetaIsrael

, concomo marco cultural y político. En la lectura cristiana y litúrgica, su nombre queda unido a la continuidad del ministerio profético, especialmente en relación con

Elías y Eliseo suelen presentarse como una sucesión de testigos: Eliseo no solo recibe una misión, sino que la hace concreta en su palabra y en sus gestos. En la memoria religiosa, su figura se caracteriza por la fidelidad a Dios y por su cercanía al pueblo a través de signos que buscaban fortalecer la fe en medio de la inestabilidad.

Entre los rasgos más recordados de Eliseo está su papel como hombre de Dios que interviene en situaciones humanas: la tradición lo muestra actuando con autoridad profética, dispuesto a anunciar, consolar y corregir. Por eso, en el calendario del 14 de junio se le venera como referencia de discernimiento en tiempos complejos.

Su legado espiritual, tal como ha llegado hasta nosotros en la devoción, insiste en que la profecía no es solo anuncio, sino servicio: orientar la vida hacia la voluntad divina. De ahí que su memoria resulte útil para comprender cómo la fe se expresa en obediencia, esperanza y coherencia.

Otros santos que se celebran el 14 de junio

Santos Anastasio, Félix y Digna de Córdoba : mártires ( 853 ), venerados en la tradición cristiana cordobesa.

: ( ), venerados en la tradición cristiana cordobesa. San Proto de Aquileya : mártir , testigo de la fe en Aquileya.

: , testigo de la fe en Aquileya. Santos Valerio y Rufino de Soissons : mártires ( s. IV ), asociados a la memoria de la persecución en Soissons.

: ( ), asociados a la memoria de la persecución en Soissons. San Fortunato de Nápoles : obispo ( s. IV ), pastor recordado en la Iglesia de Nápoles.

: ( ), pastor recordado en la Iglesia de Nápoles. San Eterio de Vienne : obispo ( s. VI ), figura episcopal vinculada a Viena.

: ( ), figura episcopal vinculada a Viena. San Metodio de Constantinopla: obispo ( 847 ), pastor en Constantinopla recordado en su fecha de celebración.

Significado litúrgico y tradición del 14 de junio

En el domingo del 14 de junio, el santoral propone una lectura combinada de profecía y testimonio: por una parte, San Eliseo de Samaria representa la voz profética del siglo IX a. C.; por otra, las memorias de mártires y obispos (como Anastasio, Félix y Digna de Córdoba, y San Eterio de Vienne) recuerdan cómo la comunidad cristiana sostuvo su fe en distintas épocas, desde el s. IV hasta el s. VI y el 847 asociado a San Metodio de Constantinopla.