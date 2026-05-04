Las Palmas de Gran Canaria — El Servicio Marítimo de la Guardia Civil ha protagonizado este fin de semana una operación sin precedentes al sur de Canarias. Según ha informado la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), la cantidad de cocaína incautada a bordo de un mercante con bandera de las Islas Comores podría superar los 30.000 kilos, lo que supondría el mayor alijo intervenido hasta la fecha en la historia de España.

Un abordaje en aguas del Sáhara

El buque interceptado, de nombre Arconian, fue abordado por la patrullera de la Guardia Civil Duque de Ahumada frente a las costas del Sáhara Occidental. El carguero había zarpado desde Sierra Leona y navegaba con un rumbo declarado hacia Libia en el momento de su captura.

La AUGC ha calificado la operación de «histórica» en sus redes sociales, destacando la labor de la tripulación que ha hecho posible este golpe al narcotráfico internacional.

Bajo secreto de sumario en Las Palmas

A pesar del alcance de la noticia, los portavoces oficiales de la Guardia Civil han optado por la prudencia y han declinado aportar más detalles sobre la intervención, ya que la causa se encuentra bajo secreto de sumario y está dirigida por un juzgado de la Audiencia Nacional.

El mercante permanece atracado desde la tarde del domingo en la Base de la Armada en Las Palmas de Gran Canaria. En estas instalaciones se está llevando a cabo la minuciosa inspección y descarga de las bodegas del buque.

Récord absoluto en España

Fuentes de la investigación han confirmado que, una vez se complete el pesaje definitivo de la droga, es muy probable que se ratifique como la mayor incautación de cocaína de la historia del país.

Hasta ahora, las mayores intervenciones de esta sustancia en España correspondían a:

13 toneladas descubiertas en octubre de 2024 en un contenedor en el puerto de Algeciras (Cádiz), procedente de Ecuador (récord en tierra).

descubiertas en octubre de 2024 en un contenedor en el puerto de Algeciras (Cádiz), procedente de Ecuador (récord en tierra). 10 toneladas intervenidas en enero de este año en un mercante localizado al oeste de la isla de El Hierro (récord en el mar).

De confirmarse la cifra adelantada por la AUGC, el cargamento del Arconian triplicaría el mayor récord marítimo registrado hasta el momento.