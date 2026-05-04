Palma — La Policía Nacional ha detenido a tres adolescentes en Palma de Mallorca como presuntos autores de una agresión sexual conjunta a una compañera de clase. Los hechos, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado este lunes, ocurrieron a principios de marzo cuando los jóvenes acudieron al domicilio de la víctima con el pretexto de conversar con ella.

Asalto en el domicilio de la víctima

De acuerdo con las investigaciones policiales, los tres menores pidieron permiso a la joven para ir a su casa a hablar, una propuesta que ella aceptó. Una vez en el interior de la vivienda, y mientras se encontraban en el salón, los tres chicos entraron sin autorización en una de las habitaciones de la casa.

La joven los siguió para recriminarles su actitud. En ese momento, los tres adolescentes la lanzaron a la cama. Mientras dos de ellos la sujetaban con fuerza por los brazos, el tercero se colocó encima de ella y comenzó a realizarle tocamientos de carácter sexual. Asimismo, otro de los implicados que la retenía también realizó tocamientos en las partes íntimas de la víctima.

Denuncia tras semanas en estado de ‘shock’

La menor logró finalmente zafarse de los agresores y huyó de la habitación en estado de ‘shock’. Poco después, los tres adolescentes abandonaron el inmueble.

Semanas después del ataque, la joven decidió contar lo sucedido al personal de su centro educativo. Tras tener conocimiento de los hechos, ese mismo día la menor acudió a una comisaría de la Policía Nacional acompañada por un familiar para interponer la denuncia correspondiente.

La Policía Nacional inició de inmediato una investigación para esclarecer los hechos y verificar la veracidad del testimonio de la víctima. Las pesquisas concluyeron el pasado jueves con la detención de los tres menores como presuntos autores de un delito de agresión sexual a una menor de 16 años.