Oviedo — La Policía Nacional ha activado un operativo de búsqueda para localizar a una menor de 5 años que fue sustraída por su familia biológica en un punto de encuentro familiar de Oviedo.

El dispositivo policial se puso en marcha tras la denuncia presentada el pasado jueves por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, según han confirmado este lunes fuentes de la Jefatura Superior de Policía.

Agresión a una educadora durante el encuentro

La menor se encontraba bajo el cuidado de una familia de acogida y mantenía un régimen de visitas con su familia biológica en las instalaciones de una entidad especializada en el seguimiento de estos procesos.

Según han apuntado fuentes de la Consejería, la sustracción de la niña se produjo después de que los familiares biológicos agrediesen a una educadora que se encargaba de supervisar el encuentro en el centro.

Alerta del Centro Nacional de Desaparecidos

La búsqueda de la menor se está desarrollando bajo los protocolos establecidos por el Ministerio del Interior para este tipo de sucesos.

Como parte de las actuaciones, el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) ha difundido a través de su página web y redes sociales un aviso con la imagen y los datos de la pequeña, solicitando la colaboración ciudadana para recabar cualquier información que facilite su pronta localización.