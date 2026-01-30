La Guardia Civil ha localizado el cuerpo sin vida de un joven de origen subsahariano en la zona del arroyo de Calamocarro, en Ceuta. El fallecido no presentaba signos aparentes de violencia, según han confirmado fuentes oficiales.

Tal y como informa El Faro de Ceuta, el hallazgo se produjo después de que una persona alertara al servicio de emergencias 112. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Benemérita y una ambulancia del 061, cuyos sanitarios solo pudieron certificar la muerte del joven.

Este fallecimiento eleva a cuatro el número de personas subsaharianas fallecidas en los últimos dos meses en la ciudad autónoma y se convierte en el tercer cadáver de un inmigrante localizado en lo que va de enero. La Guardia Civil ha indicado que se está a la espera de los resultados de la autopsia para determinar las causas exactas de la muerte, aunque en un primer momento se baraja que pudiera tratarse de un fallecimiento por causas naturales, al igual que el caso registrado el pasado domingo en la zona del perímetro fronterizo.

Según recoge El Faro de Ceuta, el último informe de la oenegé Ca-minando Fronteras también alerta sobre varias muertes de personas subsaharianas en el entorno de la valla fronteriza, concretamente en zona marroquí, hechos que no habían trascendido a la opinión pública hasta la publicación de dicho estudio. La entidad cifra en tres las muertes documentadas en la valla de Ceuta durante ese periodo, correspondientes a dos personas de nacionalidad sudanesa y una camerunesa.

En lo que va de 2026 se han registrado ya tres muertes de inmigrantes en Ceuta. A la ocurrida este domingo y a la de un joven magrebí fallecido el pasado 3 de enero tras intentar cruzar a nado, se suma ahora este último hallazgo en Calamocarro. Además, en diciembre se produjeron dos fallecimientos más de jóvenes subsaharianos que murieron ahogados al bordear el espigón de Benzú. Ambos fueron enterrados en el cementerio de Santa Catalina sin haber podido ser identificados.