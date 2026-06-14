El Estrecho mantiene hoy una oferta intensa de ferrys entre Ceuta y Algeciras con salidas durante toda la jornada. Para este domingo, 14 de junio de 2026, operan Baleària, DFDS y Naviera Armas Trasmediterránea, con travesías que oscilan entre 60 minutos en Fast Ferry y 90 minutos en Ferry.

Si vas a moverte entre ambas orillas, consulta con tiempo la franja horaria y el operador del trayecto, ya que a lo largo del día se encadenan varias salidas.

Ruta Ceuta – Algeciras

Este domingo, las salidas desde Ceuta hacia Algeciras comienzan a las 06:00 y finalizan a las 21:00, con servicio de Baleària, DFDS y Naviera Armas.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 09:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:45 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 14:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 16:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 17:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:15 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 19:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 20:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min

Ruta Algeciras – Ceuta

En el sentido inverso, Algeciras ofrece salidas desde las 06:30 hasta las 21:30, con un calendario compartido entre Baleària, DFDS y Naviera Armas.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 09:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:30 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 15:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 16:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 17:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 19:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 20:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 21:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min

Recomendaciones para viajeros

Para evitar contratiempos, preséntate en el puerto con al menos 45 minutos de antelación respecto a la hora de salida. Revisa también que el horario coincide con tu reserva y confirma cualquier detalle con la compañía correspondiente.

El Estrecho puede condicionar la navegación: consulta las condiciones meteorológicas antes de salir y lleva la documentación de viaje en regla para agilizar el embarque.