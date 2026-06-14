El Estrecho mantiene hoy una oferta intensa de ferrys entre Ceuta y Algeciras con salidas durante toda la jornada. Para este domingo, 14 de junio de 2026, operan Baleària, DFDS y Naviera Armas Trasmediterránea, con travesías que oscilan entre 60 minutos en Fast Ferry y 90 minutos en Ferry.
Si vas a moverte entre ambas orillas, consulta con tiempo la franja horaria y el operador del trayecto, ya que a lo largo del día se encadenan varias salidas.
Ruta Ceuta – Algeciras
Este domingo, las salidas desde Ceuta hacia Algeciras comienzan a las 06:00 y finalizan a las 21:00, con servicio de Baleària, DFDS y Naviera Armas.
|Hora salida
|Compañía
|Buque
|Tipo
|Duración
|06:00
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|07:00
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|09:00
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|10:00
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|11:00
|Baleària
|Ciudad de Mahón
|Fast Ferry
|60 min
|12:00
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|13:45
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|14:30
|Baleària
|Jaume I
|Fast Ferry
|60 min
|14:30
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|16:00
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|16:30
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|17:30
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|18:15
|Baleària
|Ciudad de Mahón
|Fast Ferry
|60 min
|19:30
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|20:30
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|21:00
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
Ruta Algeciras – Ceuta
En el sentido inverso, Algeciras ofrece salidas desde las 06:30 hasta las 21:30, con un calendario compartido entre Baleària, DFDS y Naviera Armas.
|Hora salida
|Compañía
|Buque
|Tipo
|Duración
|06:30
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|07:30
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|09:30
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|10:30
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|11:30
|Baleària
|Ciudad de Mahón
|Fast Ferry
|60 min
|12:30
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|13:00
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|14:00
|Baleària
|Jaume I
|Fast Ferry
|60 min
|15:00
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|16:00
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|16:30
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|17:00
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|18:00
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|19:00
|Baleària
|Ciudad de Mahón
|Fast Ferry
|60 min
|20:00
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|21:00
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|21:30
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
Recomendaciones para viajeros
Para evitar contratiempos, preséntate en el puerto con al menos 45 minutos de antelación respecto a la hora de salida. Revisa también que el horario coincide con tu reserva y confirma cualquier detalle con la compañía correspondiente.
El Estrecho puede condicionar la navegación: consulta las condiciones meteorológicas antes de salir y lleva la documentación de viaje en regla para agilizar el embarque.