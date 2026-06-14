Los acontecimientos políticos de los últimos años han puesto de manifiesto una realidad incómoda para muchos votantes moderados: cuando el Partido Popular necesita apoyos para gobernar, Vox deja de ser un problema para convertirse en un socio aceptable. Ha ocurrido en distintas instituciones y comunidades autónomas, y todo apunta a que la misma lógica se impondrá allí donde los números lo exijan.

Esta situación deja en evidencia el doble rasero que practica el PP. Mientras en determinados territorios se presenta como un muro frente a la extrema derecha, en otros no duda en alcanzar acuerdos cuando la aritmética parlamentaria lo hace conveniente. Los principios parecen ser flexibles cuando está en juego el poder.

Ceuta no es una ciudad cualquiera. Su realidad social, cultural y religiosa exige una sensibilidad política especial. La convivencia entre comunidades no es un eslogan institucional ni una campaña publicitaria; es un equilibrio delicado construido durante décadas y que requiere responsabilidad, prudencia y liderazgo.

Por ello, la mera posibilidad de que el Gobierno de la Ciudad dependa algún día de Vox debería generar una profunda reflexión. No se trata únicamente de una cuestión ideológica. Se trata de preservar un modelo de convivencia que ha permitido a Ceuta avanzar pese a sus dificultades estructurales. Buscar acuerdos con Vox en una ciudad como Ceuta supondría un auténtico peligro para la paz social y la convivencia, especialmente cuando buena parte del discurso de esa formación genera rechazo y preocupación en amplios sectores de la sociedad ceutí.

Resulta paradójico que mientras Juan Vivas ha construido buena parte de su liderazgo sobre la moderación, el diálogo y la búsqueda de consensos entre comunidades, las siglas bajo las que gobierna puedan terminar empujándole hacia alianzas que contradicen precisamente esos valores que han definido su trayectoria política.

Además, la actuación de los representantes nacionales del Partido Popular ha demostrado en numerosas ocasiones que los intereses de Ceuta quedan subordinados a las estrategias dictadas desde Madrid. Incluso acuerdos aprobados por la Asamblea han encontrado después escaso respaldo cuando llegan a las instituciones nacionales. Una contradicción que alimenta la sensación de que la voz de Ceuta pesa menos de lo que debería dentro de las estructuras de los grandes partidos.

La evolución de la política nacional deja una pregunta cada vez más evidente: ¿qué ocurrirá si en la próxima legislatura Juan Vivas necesita el apoyo de Vox para seguir gobernando? A la vista de lo sucedido en otras comunidades autónomas, nadie puede asegurar que la dirección nacional del PP vaya a rechazar ese escenario.

Precisamente por ello, la única alternativa que permitiría a Juan Vivas mantener intacto su proyecto político y su modelo de convivencia podría pasar por una formación estrictamente localista. Un proyecto centrado exclusivamente en los intereses de Ceuta, sin dependencias de Madrid y sin verse condicionado por pactos que nada tienen que ver con la realidad de la ciudad.

Porque si algo ha demostrado la trayectoria de Juan Vivas es que su principal fortaleza no reside en unas siglas nacionales, sino en la confianza que durante años ha logrado generar entre amplios sectores de la sociedad ceutí. La cuestión es si llegará el momento en que esa realidad política haga incompatible seguir defendiendo el modelo de convivencia de Ceuta bajo las directrices de un partido cada vez más condicionado por su estrategia nacional.

Quizá el mayor desafío político de Juan Vivas ya no sea ganar unas elecciones. Quizá sea decidir si el futuro de Ceuta debe seguir dependiendo de Madrid o de una voz propia capaz de defender sin complejos los intereses de la ciudad.