Este domingo, 14 de junio de 2026, el tiempo en Ceuta viene marcado por los datos facilitados por la AEMET: jornada de intervalos nubosos y temperaturas bastante estables, con 24°C como máxima y 19°C como mínima. La sensación térmica acompaña y se mantiene en esos mismos valores, de modo que el ambiente se percibe sin grandes sobresaltos.

En cuanto a las condiciones locales, la humedad relativa se moverá entre el 60% y el 95%. Además, el viento soplará desde el NO con una intensidad de 20 km/h, lo que puede notarse en paseos y zonas más abiertas. La probabilidad de precipitación es de 40%, así que conviene mantener un margen por si se remonta algún chubasco.

Previsión para los próximos días

De cara al lunes (15 de junio), la AEMET mantiene una tendencia similar en temperaturas: máxima de 24°C y mínima de 19°C. El cielo se prevé poco nuboso y el viento será del O, aumentando hasta 25 km/h, por lo que el día se sentirá más movido, especialmente en horas centrales.

El martes (16 de junio) las temperaturas podrían subir ligeramente, con 25°C de máxima y 18°C de mínima. Se espera poco nuboso y un viento del NE mucho más flojo, de 5 km/h, lo que favorecerá una sensación de mayor calma. Para el miércoles (17 de junio), la AEMET indica 24°C como máxima y 19°C como mínima, pero el apartado de cielo y el valor de viento no aparecen completos en la previsión proporcionada, así que habrá que estar atentos a la actualización de los detalles.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 24°C

24°C Temperatura mínima: 19°C

19°C Estado del cielo: Intervalos nubosos

Intervalos nubosos Viento: NO, 20 km/h

NO, 20 km/h Probabilidad de precipitación: 40%

40% Humedad: 60% a 95%

60% a 95% Índice UV máximo: 9

Recomendaciones

Con un UV máximo de 9, el consejo es protegerse del sol (sombrero o gorra, gafas y crema) sobre todo si se coincide con horas de mayor radiación. Aunque las temperaturas no cambian drásticamente, el viento de 20 km/h puede hacer que se note más fresco al atardecer, así que conviene llevar una capa ligera. Y dado el 40% de probabilidad de precipitación, mejor no descuidar un paraguas o prenda impermeable por si se presenta algún episodio.