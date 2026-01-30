Renovar la tarjeta de demandante de empleo ya no requiere desplazarse físicamente a las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), al menos una vez completado el proceso inicial de inscripción. Según informa El Faro de Ceuta, este trámite puede realizarse de forma telemática, las 24 horas del día señalado para la renovación, lo que facilita el cumplimiento de las obligaciones de las personas inscritas como demandantes de empleo.

En Ceuta, el alta como demandante continúa siendo presencial, ya que es necesario que el personal del SEPE verifique documentación esencial como el DNI, la cartilla de la Seguridad Social o los títulos académicos y profesionales. Tras completar este paso, el usuario recibe la conocida “tarjeta del paro”, donde se indican las fechas exactas para renovar la demanda, un trámite comúnmente conocido como “sellar el paro”.

Tal y como recoge El Faro de Ceuta, una vez obtenida esta tarjeta, la renovación puede realizarse de manera online a través del portal del SEPE. Para ello, durante la inscripción se facilitan las credenciales de acceso —usuario y contraseña— y, por norma general, es necesario disponer de DNI digital para completar el proceso.

El día indicado para la renovación, basta con acceder a la plataforma electrónica, introducir los datos personales y confirmar la renovación, sin necesidad de acudir a la oficina. Este sistema permite realizar el trámite de forma rápida y sencilla, evitando colas y desplazamientos innecesarios.

Desde el SEPE recuerdan que mantener activa la demanda de empleo es obligatorio para poder acceder tanto a prestaciones económicas como a los servicios públicos de apoyo al empleo. No realizar la renovación dentro del plazo establecido puede acarrear sanciones, la suspensión de ayudas o la pérdida de derechos.

La renovación suele efectuarse cada 90 días, aunque el periodo exacto puede variar en función de lo indicado en la tarjeta o en las comunicaciones oficiales recibidas por el demandante. Además, el organismo recomienda descargar o imprimir el justificante de la renovación —en el que figuran la fecha y la hora— y conservarlo por si fuera necesario realizar alguna comprobación posterior.