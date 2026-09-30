La Guardia Civil ha abierto una investigación tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un varón sin cabeza ni extremidades en aguas próximas a la playa de L’Almardà. El cadáver fue localizado por una embarcación recreativa el pasado lunes y carecía de vestimenta debido a su prolongada permanencia en el mar.

El Instituto Armado ha iniciado una investigación policial tras la localización este lunes del cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición en aguas de la costa de Sagunt, en la provincia de Valencia. El hallazgo del cuerpo sin vida se produjo en las proximidades de la zona de L’Almardà, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil.

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Las labores de identificación del individuo no han dado sus frutos por el momento. El estado del cuerpo, que carecía de cabeza y de extremidades en el momento de su recuperación en aguas mediterráneas, dificulta los trabajos de adscripción de la identidad del fallecido. Del mismo modo, los agentes del Benemérito Instituto desconocen por ahora las circunstancias concretas en las que se produjo la muerte.

De acuerdo con la información avanzada por el diario Las Provincias, el hombre carecía de ropa en el instante en que fue avistado, una circunstancia derivada de la prolongada permanencia de los restos mortales en el medio marino. La alerta sobre la presencia de los restos flotando en la costa valenciana fue dada por una embarcación recreativa que se encontraba navegando por la zona durante la jornada del pasado lunes.

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Los efectivos del Instituto Armado mantienen abiertas todas las actuaciones destinadas al esclarecimiento de los hechos. La prioridad de la investigación se centra en la identificación del cadáver hallado en el término de Sagunt y en la determinación de las causas que rodearon el deceso del varón.