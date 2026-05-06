España acogerá en Canarias al crucero MV Hondius tras el brote de hantavirus

El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus durante su travesía por el Atlántico, se dirigirá a las Islas Canarias una vez se completen las evacuaciones médicas previstas en Cabo Verde. El Ministerio de Sanidad confirmó que España recibirá el buque “de acuerdo con el derecho internacional y los principios humanitarios”, después de que la OMS señalara que Cabo Verde no podía asumir toda la operación sanitaria.

A su llegada al archipiélago, los equipos médicos examinarán y atenderán a pasajeros y tripulantes antes de coordinar su traslado a sus países de origen. El barco transporta 147 personas, entre 88 pasajeros y 59 tripulantes, de 23 nacionalidades.

Evacuaciones médicas antes de poner rumbo a Canarias

Antes de reanudar la ruta, las autoridades de Cabo Verde han preparado la evacuación sanitaria de tres enfermos mediante dos aviones ambulancia. Uno de esos aviones ya se encontraba en el país, mientras se esperaba la llegada del segundo para completar el operativo.

La operación se ha convertido en una prioridad sanitaria internacional, coordinada entre la OMS, Cabo Verde, España y otros países implicados. Según la información disponible, el crucero podría llegar a Canarias en un plazo aproximado de tres o cuatro días, aunque el puerto definitivo aún dependerá del protocolo sanitario.

Tres fallecidos y siete casos entre confirmados y sospechosos

La Organización Mundial de la Salud informó de que, hasta el 4 de mayo, se habían identificado siete casos vinculados al brote: dos confirmados por laboratorio y cinco sospechosos. El balance incluye tres fallecidos, un paciente en estado crítico y tres personas con síntomas leves.

Los síntomas registrados comenzaron entre el 6 y el 28 de abril e incluyeron fiebre, molestias gastrointestinales y una rápida evolución hacia neumonía, dificultad respiratoria aguda y shock en los casos más graves.

Los pasajeros permanecen aislados en sus cabinas

Mientras se resuelve la situación, los ocupantes del MV Hondius han sido instados a mantener la distancia física y permanecer en sus cabinas siempre que sea posible. La OMS mantiene abierta la investigación epidemiológica para determinar el origen exacto del contagio y descartar nuevos riesgos a bordo.

La naviera Oceanwide Expeditions ha señalado que la OMS investiga una posible transmisión entre personas dentro del barco, aunque la hipótesis principal apunta a que el primer infectado pudo contraer el virus antes de embarcar.

Qué es el hantavirus y cómo se transmite

El hantavirus es una enfermedad poco frecuente, pero potencialmente grave. La OMS recuerda que la infección humana se adquiere principalmente por contacto con la orina, heces o saliva de roedores infectados. La transmisión entre personas es poco común, aunque se ha descrito en brotes previos relacionados con el virus Andes, una especie concreta de hantavirus.

Pese a la gravedad de los casos detectados en el crucero, la OMS considera que el riesgo para la población general es bajo. Aun así, las autoridades han optado por activar un protocolo especial para garantizar la atención médica, el aislamiento y el traslado seguro de pasajeros y tripulantes.

Canarias se prepara para una llegada bajo protocolo

La llegada del MV Hondius a Canarias estará marcada por medidas de control sanitario, revisión médica de todos los ocupantes y una logística específica para evitar contactos innecesarios con la población local. España asume así una operación compleja, con dimensión humanitaria y sanitaria, tras varios días de incertidumbre sobre el destino del crucero.

El caso del MV Hondius se ha convertido en una emergencia internacional por la combinación de tres factores: un virus raro, varios fallecidos y un barco con pasajeros de múltiples nacionalidades a la espera de desembarcar con garantías.