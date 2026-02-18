El sorteo de la organización ha otorgado el premio principal al número 12337 de la serie 046. Por su parte, el Super Once ha arrojado una combinación ganadora de 20 cifras en su cita diaria de las 21:15 horas.

La jornada de este miércoles, 18 de febrero de 2026, ha dejado nuevos agraciados en los sorteos de la ONCE. El Cupón Diario, el juego con mayor trayectoria de la institución, ha repartido su suerte con el número 12337, correspondiendo la serie 046 al premio de La Paga, que ofrece 36.000 euros al año durante un cuarto de siglo.

Este sorteo, que comenzó su andadura el 8 de mayo de 1939 bajo la denominación de Cupón Pro-Ciegos, ha evolucionado notablemente desde sus orígenes. En aquella época, las rifas se gestionaban de forma independiente en las distintas provincias españolas con un coste por cupón de apenas 10 céntimos. Hoy, consolidado como un referente nacional, convive con otras modalidades de éxito como el Cuponazo de los viernes o el Sueldazo de los fines de semana.

Resultados del Super Once

De forma paralela, se ha celebrado el sorteo del Super Once, una modalidad que destaca por su flexibilidad y frecuencia diaria. En la extracción realizada esta noche, la combinación ganadora ha estado compuesta por los siguientes 20 números:

03, 06, 07, 08, 17, 20, 25, 27, 30, 35, 40, 51, 52, 54, 63, 74, 75, 78, 81 y 84

El funcionamiento de este juego permite a los participantes elegir entre 5 y 11 cifras de una matriz de 80 números. Los premios se distribuyen en función de la cantidad de números seleccionados y los aciertos obtenidos dentro de la combinación de 20 cifras que resulta del sorteo oficial de las 21:15 horas.

Una institución con historia

El Cupón Diario de la ONCE es mucho más que un juego de azar; es el pilar de una organización que nació hace casi un siglo. Mientras que en sus inicios el boleto constaba de tres cifras y una serie de cinco, el formato actual de cinco cifras y una serie de tres para «La Paga» ha modernizado el acceso a premios de larga duración.

Es importante recordar que esta información tiene carácter informativo. La única lista oficial con validez legal es la proporcionada por los organismos reguladores. El medio no se hace responsable de posibles errores tipográficos u omisiones que pudieran producirse en la difusión de estos resultados.