La combinación premiada en el sorteo de este miércoles ha sido la formada por los números 1, 2, 5, 9, 16 y 45. El importe por apuesta se mantiene en los 0,50 euros, siendo uno de los juegos más populares de Loterías y Apuestas del Estado.

El sorteo de la Bonoloto celebrado hoy, miércoles 18 de febrero de 2026, ya tiene una combinación ganadora. En esta ocasión, la fortuna ha recaído en los números 1, 2, 5, 9, 16 y 45. Junto a la combinación principal, el número complementario ha sido el 34, mientras que el reintegro ha correspondido al 3.

Este juego, gestionado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), continúa siendo una de las opciones predilectas para los apostantes en España debido a su accesibilidad y la frecuencia de sus celebraciones.

Cómo jugar y participar en la Bonoloto

El funcionamiento de la Bonoloto es sencillo y se basa en la selección de seis números dentro de una tabla que comprende del 1 al 49. El objetivo final de cada participante es acertar la combinación completa del día del sorteo. Para que un boleto sea considerado válido, el reglamento estipula que deben realizarse al menos dos apuestas, lo que supone un desembolso mínimo de un euro, dado que cada apuesta individual tiene un coste de 0,50 euros (50 céntimos).

Existen dos modalidades principales para participar en este sorteo:

• Sorteo diario: El jugador participa exclusivamente en la jornada en la que valida su boleto.

• Sorteo semanal: Esta opción permite jugar en los seis sorteos de la semana (de lunes a sábado). Para optar a esta modalidad, es imprescindible validar el boleto antes de la celebración del primer sorteo en el que se desea participar, quedando así activado para el resto de los días de la semana.

Una tradición en los sorteos del Estado

La Bonoloto se ha consolidado como uno de los sorteos con mayor volumen de jugadores en el territorio nacional. Su mecánica directa y el bajo coste de participación la convierten en un referente diario dentro de la oferta de juegos de azar regulados.

Cabe recordar que la información facilitada debe ser contrastada con los canales oficiales, ya que la única lista con validez jurídica es la proporcionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado. El organismo no se hace responsable de posibles errores u omisiones en las comunicaciones externas.